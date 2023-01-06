Ракеты у русских не закончатся до конца войны – украинский авиаэксперт  

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У России не закончатся ракеты до конца боевых действий. На Украине могут рассчитывать разве что на то, что ударов станет меньше, а цели будут выбираться максимально чувствительные.

Об этом в эфире «24 канала» заявил украинский авиационный эксперт Валерий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий начал озвучивать нарративы киевской пропаганды о том, что у России якобы осталось 30% ракет от арсенала, и фактически русские уже начали выстреливать свой н/з.

«У них продолжается серийный выпуск, и как сообщил пан Скибицкий, это представитель ГУ разведки, что русские способный выпускать до 30 ракет Х-101 и 15-20 ракет «Калибр» морского базирования в месяц. То есть я считаю, что обстрелы будут продолжаться до самого конца войны, даже если у России останутся только ракеты их выпуска. Но ещё же существует угроза получения иранских ракет. А «Пэтриот» – единственная система, которая способна более или менее эффективно работать по баллистическим ракетам, способна их сбивать. А у русских хоть и немного осталось «Искандеров», но осталось. Поэтому есть угроза для наших особенно важных объектов поражения ракетами, которые мы на данный момент без «Пэтриотов» сбивать неспособны», – сказал Романенко.

По его словам, Украине надо не менее десятка американских комплексов.

«Поэтому я считаю, что нам нужно не один «Пэтриот», а минимально для эффективной обороны Украины десяток этих комплексов. И тогда мы сможем говорить, что наши главные нервные центры будут защищены», – подчеркнул эксперт.