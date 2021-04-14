Расхваленные электромобили оказались в два раза вреднее бензиновых

14.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Электромобили, которые принято считать экологически чистым видом транспорта, на деле являются серьезным источником загрязнения окружающей среды.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Российской газете» заявил член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев, отвечая на вопрос о своем отношении к электромобилям.

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«На дороге он действительно чистый, в городе почти никаких вредных выбросов. Но за эту чистоту в одном месте приходится расплачиваться огромными загрязнениями в другом. Для ученых давно очевидно, что производство аккумуляторов электромобилей наносит непоправимый ущерб экологии планеты – это миллионы тонн отработанной породы и жидких кислотных отходов, ежегодное уничтожение тысяч гектаров лесов, дефицит воды и загрязнение токсичными отходами огромных районов в Центральной Африке, Латинской Америке и в Китае», – сказал Лосев.

По его словам, если учесть все выбросы углекислого газа при производстве самих электромобилей и их эксплуатации и сравнить эти цифры с самыми последними показателями бензинового авто, то «окажется, что электромобиль в два раза грязней обычного».

«Уже сейчас по планете бегает около 1,2 миллиарда таких машин, совсем скоро будет 1,5 миллиарда. Чтобы всю эту армаду перевести на электричество, необходимо почти в три раза увеличить мировую генерацию электроэнергии. И представьте, сколько же дополнительно в атмосферу будет выброшено углекислого газа.

Таким образом, переход на якобы чистую «зеленую» энергетику и электромобили даст обратный эффект: это потребует вырабатывать все больше и больше энергии на обычных ТЭС и увеличит загрязнение атмосферы», – резюмировал Лосев.