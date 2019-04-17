Раскрыты подробности единственного звонка Путина на Донбасс

17.04.2019, Москва, Михаил Рябов

Вопреки утверждениям киевской пропаганды и внутренних недоброжелателей, погибший глава ДНР Александр Захарченко и его близкое окружение никогда не жили в роскоши. Об этом российский писатель Захар Прилепин рассказывает в своей новой книге «Некоторые не попадут в ад».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Прилепин описывает, как однажды зашел к Захарченко во время его разговора с ближайшим окружением. «…Он прервал рассказ и поднялся мне навстречу, за ним Ташкент и Казак, ближайшие его товарищи; их обоих, между прочим, тоже звали Сашами».

«Еда на столе всегда была сомнительной. Когда всё съедобное кончалось – а кончалось всё очень быстро, Батя звал кого-то из лички и просил съездить на ближайшую заправку, купить какой-нибудь отравы – гамбургер, чизбургер. В доме никогда не водилось никаких красных рыб, икры, мяс, колбас, к пище насущной он относился спокойно; при доме Главы целого государства не было никого, кто занимался бы подобными вопросами. Вообще, быт был обычный, мужицкий», – пишет автор.

Прилепин подчеркивает: Захарченко все время, пока занимал пост главы, надеялся, что Россия Донбасс не бросит.

«Встречался в Москве вот с этим – Глава называл одну фамилию, – и вот с тем, – называл другую. Я эти фамилии знал: их все в России знают, кто знает хоть что-то. Самая главная российская фамилия не звучала. Император с Захарченко так и не увиделся, ни разу.

Всё, что было между ними за четыре года войны, – один звонок. Короткий, менее минуты. Человек с той стороны незримого провода (с той стороны реальности) задал какой-то не самый важный, но человеческий вопрос, – выслушав ответ, коротко сказал: «Работайте».

Всё свелось к одному слову. Можно было б его положить на мелодию и петь: в нём содержалась великая сила благословения.

Донбасские люди не могли иначе относиться к верховному, чем так, как относились: с замиранием сердца. От него в прямо смысле зависела их жизнь», – уточняет Прилепин.