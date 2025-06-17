Рейгановский министр: Путин добивается, чтобы американцы опять его обманули

Елена Острякова.  
17.06.2025 16:59
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Президент РФ Владимир Путин «склонен полагаться на соглашения с людьми, которые никогда не выполняют своих обещаний – и всадят тебе нож в спину посреди мирных переговоров».

Об этом доктор экономических наук, бывший заместитель министра финансов США в администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заявил в интервью ютуб-каналу Dialogue Works, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент РФ Владимир Путин «склонен полагаться на соглашения с людьми, которые никогда не выполняют...

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«Давайте вспомним, что Путин неоднократно говорил о мирных переговорах – что они должны касаться первопричин проблемы. Я не слышал, чтобы Трамп говорил об этом. Я не слышал, чтобы кто-нибудь из американских политиков говорил о первопричине проблемы. Конечно, не в том смысле, который вкладывает в это Путин. Для них первопричина проблемы – это Россия», – сказал Робертс.

Сам он видит причину в базах НАТО в Польше и Румынии, ракеты которых можно очень легко оснастить ядерными боеголовками.

«В чем же первопричина проблемы? Это присутствие НАТО на границах России. НАТО нужно отодвинуть от российской границы. Я бы сказал, что нужно вернуться к границам 1997 года», – сказал Робертс.

Он недоумевает, почему Путин добивается договора с Западом, который «ждет судьба Минских соглашений».

«А что Путин сделал, чтобы нас расстроить? Ничего, кроме того, что отказался принять однополярный мир. Он не принял американскую политику односторонних действий. Вот и все, что он сделал. Почему это агрессивно? И он много лет призывал к заключению соглашения о взаимной безопасности с Западом. Он снова и снова пытался заключить соглашение. Зачем? Я не знаю. Почему он может доверять этому? Американцы все равно его не выполнят», – сказал Робертс.

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