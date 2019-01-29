Роль американцев в майданах сильно преувеличена – российский либерал

29.01.2019, Москва, Владимир Гладков

Как только начинается масштабная политическая нестабильность в стране, входящей в сферу интересов США, сразу же там появляются американцы.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский либерал Борис Надеждин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Слухи о том, что всё, что происходит в Венесуэле, инспирировано американскими империалистами, сильно преувеличены. Точно так же, как то, что американцы устроили майдан в Украине, тоже сильно преувеличены. У американцев хреновые отношения много с кем, с Ираном, например, но как-то они не пытаются его дестабилизировать. Потому что это бессмысленно. Потому что стабильность что в Венесуэле, что в Украине в 2014 году на 99 процентов определялась внутренними проблемами этих стран. И народ вынес Януковича не потому, что этот украинский народ науськали американцы», – заявил Надеждин.

«Начинается масштабная политическая нестабильность в данном случае в Венесуэле. И когда она начинается, когда народ больше не хочет жить в этих ужасающих условиях, появляются американцы», – отметил либерал.

При этом он выразил уверенность в том, что венесуэльский народ в этой ситуации разберётся сам.

«У нас в стране была очень похожая история в 1993 году. Тоже был конфликт, буквально по этим же лекалам. То есть, Хазбулатов был наш Гуайдо, а Мадуро был наш Ельцин. Из таких конфликтов есть только один разумный выход, который, кстати, Ельцин и сделал: новые правила игры и новые выборы», – добавил Надеждин.