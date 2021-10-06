Романенко пророчит Зеленскому судьбу Януковича

06.10.2021 15:00 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Нынешняя украинская власть закончит так же, как и режим экс-президента страны Виктора Януковича.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, поведение режима приведет к тому, что противоречия в обществе будет лишь нарастать и выплеснутся радикальными мерами.

«Власть становится настолько обнаглевшей и настолько самоуверенной, что поневоле задаешься: а что они вообще чувствуют под ногами? Отсюда вытекает формула, почему они плохо закончат, почему Зеленский и «слуги народа» пойдут по стопам Януковича и прочих предшественников, которых пинали из власти. Потому что таким поведением, этой чванливостью, которая у них появилась, бронзовением они формируют ненависть. Сначала ненависть у журналистов, ненависть у какой-то части элиты, либо у каких-то социальных групп, а потом ненависть, положенная на социально-экономические противоречия, приобретает все более радикальные форм», – считает эксперт.

«В конечном итоге, накладываясь на какой-то толчок, какой-то «черный лебедь», событие, которое запускает процесс радикализации общества, она опрокидывает политический режим. Вот так и произойдет с зеленскими», – заявил Романенко.