«России не должно быть»: экс-президент Украины мечтает о разделе РФ

После выполнения 10 пунктов так называемого «мирного плана Зеленского», Украина и Запад должны взяться за судьбу РФ, которая не должна сохраниться в нынешнем виде.

Об этом в интервью «Deutsche Welle» заявил экс-президент Украины Виктор Ющенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень важно не замыкаться только на украинской части победы, а прислушиваться дальше. Если Россия останется такой путинской, как сегодня, то это несчастье для всего мира. И тогда, пожалуйста, не спрашивайте, по кому звонит колокол. По всем вам. Такой России не должно быть. Поэтому после украинской победы, когда мы вернём все материнские земли, когда закончим другие 9 пунктов мирного плана Зеленского, мы перейдём ко второй части нашей победы. Это то, как вместе с миром сделать, чтобы политики сегодняшней России не было. После нашей победы, безусловно, встанет вопрос шанса России. Я думаю, что мы должны дать шанс коренным народам России. Я убеждён, что у Татарстана давно есть план национального освобождения, что у Башкортостана есть такой план. Тем более, в стране богатой ресурсами, прежде всего, энергетическими. Этого заслуживает Дагестан, Ичкерия, Ингушетия и многие другие национальные территории, в которых сохранена национальная память», – заявил Ющенко.

Он добавил, что России не помогут «свободные выборы», потому что русские всё равно выберут Путина.

«Здесь вопрос не в Путине. Сегодня можно говорить, что носителем путинизма является не только Путин, а есть 140 миллионов таких маленьких Путиных. Даже если будут проведены в России свободные выборы, я не думаю, что будет достигнута та цель, которая приведёт к покою в наших отношениях. Я не верю в это. Вы много видите репортажей из России, по которым можете создать образ рядового русского. Ему свобода не нужна, это не его потребность, ему демократия не нужна. Единственное, что начнёт его тревожить и вводить в большой гнев – если начнёт дорожать водка или табак. Это две причины для бунта. И когда мы будем говорить, а за кого будут голосовать после Путина? За Путина!» – объяснил экс-президент.