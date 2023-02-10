Российская дипломатия отменила «конец истории»

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Наступило непростое время, когда предопределять ход событий в мире не будут больше предопределять либеральные догмы.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит проректор Дипакадемии МИД России Олег Карпович.

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Он напоминает, что не так давно в мире был пик популярности концепции «конца истории», разработанной американским политологом Фрэнсисом Фукуямой, согласно которой распространение в мире либеральной демократии западного образца свидетельствует о конечной точке социокультурной эволюции человечества.

«На дипломатов в этих условиях легла особая ответственность — по формированию новых концепций международной безопасности и отстаиванию тех ценностных подходов к развитию человечества, которые не вписывались в однобокую парадигму, выработанную западными «мудрецами». И неудивительно, что с началом специальной военной операции России на Украине именно дипкорпус оказался в центре событий и принял на себя один из ударов коллективного Запада», – пишет Карпович в «Известиях».

Он считает, что российские дипломаты «вышли моральными победителями из этой тяжелейшей ситуации».

«Ключевой успех наших замечательных дипломатов, достойных продолжателей традиций, закладывавшихся их предшественниками в царской России и Советском Союзе, заключался в превентивном разрушении вашингтоно-брюссельских планов по изоляции Москвы и формированию беспрецедентной антироссийской коалиции. Через работу с элитами и населением, постоянные контакты с партнерами, выступления на всех доступных международных форумах, выдвижение неординарных инициатив и предложений российский МИД последовательно уничтожает фундамент «империи лжи», оказавшейся колоссом на глиняных ногах. Впереди немало вызовов и испытаний, которые с нашей помощью придется преодолевать отечественным дипломатам. Но первый шаг к достижению прорывных результатов сделан. «Конец истории» отменен. Наступило сложное, но интересное время, когда предопределять ход событий на мировой арене будут не либеральные догмы идеологов однополярности, а профессионализм виртуозов дипломатического искусства, которыми, со своей стороны, сегодня мы можем только гордиться», – резюмировал Карпович.