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Российские либералы начали грязную атаку на Крым
Либеральная радиостанция «Эхо Москвы» разместила на своем официальном сайте в разделе «Блоги» материал с резкой критикой бюджетных вливаний в Крым, объемы которых накануне обсуждались на заседании правительства РФ.
«Бездонный крымский рот опять раскрылся до крайнего напряжения мускулов, но скулы у него не сводит. Дай денег. Дай. Дай. Дай…То, что отняли у России ростом пенсионного возраста, радостно льется сквозь дуршлаг коррупции в Крым, оставляя поверх дырок лапшу пропаганды», – говорится в публикации.
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Либералы указывают, что расходы на Крым в размере 310 млрд рублей в ближайшие три года – «больше 10 годовых бюджетов нищей Псковской области».
«Но что такое Псковская область? Ивановская? Костромская? По сравнению с тем, что было захвачено у соседней страны и где нужно показать форс?» – отмечается на сайте «Эхо Москвы».
Напомним, что ранее руководитель радиостанции Алексей Венедиктов заявлял, что «Эхо…» – витрина для западных товарищей, чтобы показать, что и в России есть свобода слова».
Метки: российские либералы, Статус Крыма
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