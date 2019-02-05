Российские либералы начали грязную атаку на Крым

05.02.2019, Москва, Михаил Рябов

Либеральная радиостанция «Эхо Москвы» разместила на своем официальном сайте в разделе «Блоги» материал с резкой критикой бюджетных вливаний в Крым, объемы которых накануне обсуждались на заседании правительства РФ.

«Бездонный крымский рот опять раскрылся до крайнего напряжения мускулов, но скулы у него не сводит. Дай денег. Дай. Дай. Дай…То, что отняли у России ростом пенсионного возраста, радостно льется сквозь дуршлаг коррупции в Крым, оставляя поверх дырок лапшу пропаганды», – говорится в публикации.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Либералы указывают, что расходы на Крым в размере 310 млрд рублей в ближайшие три года – «больше 10 годовых бюджетов нищей Псковской области».

«Но что такое Псковская область? Ивановская? Костромская? По сравнению с тем, что было захвачено у соседней страны и где нужно показать форс?» – отмечается на сайте «Эхо Москвы».

Напомним, что ранее руководитель радиостанции Алексей Венедиктов заявлял, что «Эхо…» – витрина для западных товарищей, чтобы показать, что и в России есть свобода слова».