Российские удары лишают Украину золотого фонда специалистов ВПК – украинский генерал

Анатолий Лапин.  
09.01.2024 10:17
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина, Экономика


Во время ударов российской армии по цехам предприятий украинской военной промышленности гибнут ценнейшие кадры, компенсировать которые быстро не получится.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замкомандующего Сил спецопераций, экс-заместитель секретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Во время ударов российской армии по цехам предприятий украинской военной промышленности гибнут ценнейшие кадры,...

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По словам Кривоноса, ВПК страны теряет высококвалифицированных специалистов, а не «18-летних парней из ПТУ».

«Знаете, количество работников, которые погибли, оно же до последнего покрыто тайной. А эти специалисты, те люди, которые погибли, это не 18-летние парни, которые пришли после ПТУ и начали работать – там люди с высокой рабочей квалификацией: инженеры, конструкторы. Там даже работяги с высшим техническим образованием. Это золотой фонд нашей промышленности, и их гибель также будет влиять на скорость нашей победы», – заявил Кривонос.

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