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Бизнесмен Евгений Пригожин рассказал о серии угроз в адрес патриота России Дмитрия Сытого, недавно ставшему главой открытого в ЦАР Русского дома. Последняя из таких угроз привела к серьезному ранению мужчины.

«11 ноября Дмитрию Сытому из Того пришла посылка с фотографией его сына, проживающего во Франции. В ней была записка, в которой говорилось о том, что в следующий раз он получит голову сына, если «русские не уберутся с африканского континента и не распахнут двери для французов». Сегодня ему вновь пришла посылка. Несмотря на все инструкции по соблюдению мер безопасности, Дмитрий Сытый, находясь в состоянии аффекта и думая, что в посылке голова сына, открыл ее. Произошел взрыв», – цитирует предпринимателя пресс-служба компании «Конкорд».

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По словам Пригожина, состояние Сытого остается тяжелым. Перед тем, как потерять сознание, он видел записку со следующими словами: «Это тебе от всех французов, русские уберутся из Африки».

«Я уже обратился в Министерство иностранных дел РФ с тем, чтобы оно инициировало процедуру объявления Франции государством – спонсором терроризма, а также проведение досконального расследования террористических методов Франции и ее западных союзников – США и других», – сказал бизнесмен.

Евгений Пригожин пообещал, что Сытый «продолжит борьбу и увидит своими глазами, как в пламени истории сгорят те, кто покушался на его жизнь».

«Если он погибнет, то навсегда останется символом этой борьбы. Никогда ни один русский не отступит с африканского континента, пока все колонизаторы не уберутся за границы своих стран», – резюмировал бизнесмен.