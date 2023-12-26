Российский капитан: Десантные корабли становятся главной целью противника

Атаки ВСУ на большие десантные корабли ЧФ РФ связаны с опасением высадки десанта на подконтрольную Киеву территорию. Об этом «ПолитНавигатору» заявил военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин.

«Как я понимаю, у них сейчас главная задача наносить удар именно по десантным кораблям. На мой взгляд, они боятся высадки морских десантов. В прошлом году были удары в Бердянске по БДК «Саратов». Ясное дело, что американцы следят за всем. Затем был удар по Севастополю, где тоже БДК находился на ремонте, и подводная лодка», – напомнил офицер.

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«Даже если они долгое время копили боеприпасы, не стреляли, и не появлялись эти СУ-24, которые мы сбиваем, и сколько их осталось, трудно сказать, – это не имеет значения. Потому что нельзя успокаиваться. Конечно, они огрызаются. Вчера только доложил президенту министр обороны об освобождени Марьинки, и пожалуйста. Это «бандеровская» тактика, они кусаются. Надо всё учитывать, исходя из опыта, проявлять супер бдительность, усиливать противовоздушную оборону. Особенно то, что касается портов», – подчеркнул эксперт.

По его словам, несомненно, Украина получит F-16, которые также доставят хлопот, и их нужно сбивать. По факту, на территории Украины идет война России с НАТО, в том числе и на комплексах противовоздушной обороны.

«Черноморский флот за свою историю много терял, и сам флот терялся – такое было и после Гражданской войны, когда флот Врангель увёл, часть флота была уничтожена в Великую Отечественную войну, много кораблей потеряли. И в первую Крымскую кампанию затопили эскадру. Сейчас, думаю, до этого дела не дойдёт. Ну, конечно же, так или иначе, даже не смотря на то, что турки не пропускают через Босфор, думаю, вымпела войдут в строй, возможно, уже в конце этого года, и в следующем году обязательно появятся. Ситуация на фронтах складывается так, на мой взгляд, что ничего у них не получится. Просто в этом отношении, когда всё на виду, когда смотрят с воздуха, летают беспилотники, скрытые агенты СБУ и военной разведки в Крыму, и не только в Крыму, работают – много всего, надо проявлять максимальную настороженность. И понимать, что где-то, откуда-то вылетит», – указал Дандыкин.

Он подчеркнул, что невозможно 100% что-либо гарантировать, потому что противник до сей поры мотивирован, «кусается», и почивать на лаврах в ни в коем случае нельзя.

«Много работы на земле, в воздухе и на море. Поэтому будем исходить из этого. Чёрное море слишком маленькое. Я так понимаю, что они очень боятся морского десанта, может быть, даже не в Одессе, а где-то в другом месте. Вопрос стоит сейчас в продвижении в обход, чтобы разобраться с Авдеевкой, Угледаром, Константиновкой и дальше уже выйти. И тогда уже будет другая тема. Там думают Пентагон, Брюссель прислали целого генерал-лейтенанта натовского патронировать и по рукам их бить», – заключил эксперт.