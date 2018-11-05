Российский политолог: Странно, что курировать Донбасс поручают сторонникам «западных ценностей»

05.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Распределение ролей в высших эшелонах российской власти порой вызывает удивление: представители либеральной тусовки, до сих пор сохраняющие значимые должности, иногда получают назначения на критически важные направления, причем, где стоит задача жесткого противостояния с Западом.

Об этом в эфире «Эхо Москвы» заявил российский политолог Сергей Марков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Странно бороться так, что за патриотизм отвечают люди очевидно непатриотических убеждений. Не переходя на личности, можно сказать, что странновато, когда, предположим, очень больших сторонников западных ценностей ставить, чтобы они отвечали за Крым, за Донбасс. Точно так же, как за глобализацию экономики странновато если бы отвечал кондовый националист-патриот.

Люди должны заниматься своей работой. Патриотическим воспитанием молодёжи должны заниматься люди патриотических убеждений, а вопросами интегрирования российской финансовой системы с глобальными финансовыми системами должны люди либеральных, глобалистских убеждений. А у нас перекос образовался и в одном месте, и в другом», – заявил Марков.