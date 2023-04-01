Российский полковник: Отрежем Украину от моря и будем диктовать Киеву условия

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На передовой сегодня находятся только 5% из всех мобилизованных российских резервистов.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт, полковник запаса и ветеран спецназа Анатолий Матвийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Матвийчука, задачей российской армии является перемалывание сил врага по аналогии с битвой на Курской дуге во времена Великой Отечественной войны.

«Мы сейчас, как под Курском, должны перемолоть всю эту машину. И когда мы скажем: «Да, наступил момент», – вы посмотрите, наши резервные батальоны, ребята, которых мы призвали осенью прошлого года, только 5% ушли на «передок», где реально воюют. Остальные сейчас занимаются слаживанием, стрельбой. Это наш неприкосновенный резерв. Если только, не дай Бог, что-то там произойдет, мы, конечно, бросим их. А это ни много, ни мало, по оценкам американцев, которые я читал, мы можем сделать 250-300 батальонно-тактических групп. Это очень большая сила», – заявил Матвийчук.

В конечном же счете российской армии, которая перейдет в наступление, нужно будет закрепиться на берегах Днепра и освободить Одессу и Приднестровье. При этом Киев, считает Матвийчук, освобождать не нужно:

«Мы должны выйти на уровень реки Днепр, Одесса должна быть российской, Николаев должен быть российским – почему? Мы должны соединить все наши крылья, фланги. И, самое главное, мы должны разблокировать Приднестровье. Понимаете, нам Киев не нужен. Зачем нам нужен Киев? Пусть им остается. А эта территория реально оторвана от Киева, это те границы Новороссии, которые когда-то были. Мы можем (тогда) уже диктовать свои условия для заключения мирного соглашения».