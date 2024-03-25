Россия должна признать нелегитимным избрание Зеленского и Порошенко – Монтян

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Россия должна отменить свое решение о признании президентами Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, объявив незаконным все, что происходило в стране после госпереворота.

Об этом в эфире видеоблога информагентства «БелТА» заявила покинувшая Киев и переехавшая в Донецк киевский адвокат Татьяна Монтян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я говорила, что и Порошенко не надо было считать легитимным президентом. И Зеленского не надо, изначально. Прямо изначально не надо было признавать, но, как говорится, фарш невозможно провернуть назад», – сказала юрист.

«Говорить с ними вообще не о чем, не с кем там говорить. Они нелегитимны изначально, в принципе, с 13-14-го годов, и почему бы не отыграть назад? А то получается странно – отменять решение о передаче Крыма 50-х годов, это – пожалуйста, а сказать «Нет, ребята, вы нелегитимны с момента госпереворота на Майдане», почему нет?», – заявила Монтян.