«Россия глубоко вклинила свои клещи» – депутат украинского парламента

Игорь Шкапа.  
18.03.2023 14:36
  (Мск) , Киев
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Дзен, Россия, Спецслужбы, Украина


У Российской Федерации хватает агентуры в украинских органах власти, которой Москва обзавелась за прежние годы.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью, опубликованным антироссийским пропагандистским изданием Новое время», «заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, участник карательной операции против ЛДНР Роман Костенко.

У Российской Федерации хватает агентуры в украинских органах власти, которой Москва обзавелась за прежние...

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Издание обратило внимание, что на прошлой неделе СБУ отчиталась о задержании российского агента, который оказался бывшим командиром центра спецопераций ВВСУ и который потом работал в Очаковском горсовете.

«Да, это было в Очакове Николаевской области. Шевченко фамилия. Он был командиром этой части, 73 центра специальных операций — боевые пловцы, морские котики. С 2014 года воевал, а затем, якобы в 2018 году, был уволен.

Сейчас Служба безопасности Украины выдвинула ему обвинения в госизмене, сотрудничестве с врагом. Обнаружили, что это была очень хорошая работа. Я ознакомлен с некоторыми фактами проведения этой работы», – сказал депутат.

По его словам, на высоте сыграло управление СБУ в Николаевской области, занимавшееся этим делом.

У секретаря оборонного комитета Рады поинтересовались, сколько российских агентов может быть в украинских структурах.

«Много ли? Я не скажу, что много. Но уверен, что Россия сильно вклинила свои клещи в советское время и за 30 лет независимости и в наши государственные органы, и в силовые структуры. Думаю, пройдет еще не один год, пока мы их всех выследим и искореним», – резюмировал Костенко.

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