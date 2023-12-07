Россия научит новые регионы праздновать День Победы

Елена Острякова.  
07.12.2023 20:28
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, День Победы, Дзен, История, Новороссия, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Украина


Жители новых регионов не вполне адаптированы к российской реальности.

Об этом сегодня на заседании Совета Федерации заявил руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Жители новых регионов не вполне адаптированы к российской реальности. Об этом сегодня на заседании...

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«Если показатели межнациональных отношений там находятся на приемлемом уровне, но мы видим, что есть общий цивилизационный кризис. Чувство общероссийской гражданской идентичности еще до конца там не сформировано», – сказал Баринов.

Он рассказал, что за минувший год 5 тыс жителей новых регионов приняли участие во всероссийских мероприятиях.

«Работаем с разными категориями, со студентами, со школьниками, детьми и ветеранами. Там была утеряна традиция поздравлять ветеранов с 9 мая. Мы ее сейчас восстанавливаем вместе с руководством муниципалитетов новых субъектов», – сказал Баринов.

Также, по его словам, 1700 детей съездили на экскурсии в Москву и Петербург.

«Приятно было наблюдать их метаморфозу за неделю пребывания. Я удивился, когда я задал вопрос, что им больше всего запомнилось в Москве, и практически все сказали – Третьяковская галерея. Иногда мы их недооцениваем», – сказал Баринов.

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