13.03.2018, Москва, Олег Кравцов

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Россия одним махом обесценила гигантские вложения США

Приходит конец многовековому господству Запада в мировой политической системе, а погоня США за военным превосходством, по сути, сегодня становится выбросом денег на ветер.

Об этом в статье, опубликованной в “Российской газете”, пишет декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов.

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Он полагает, что речь президента РФ Владимира Путина перед Федеральным Собранием о готовности к развертыванию новых высокотехнологичных видов вооружений может послужить созданию еще одной функции ядерного оружия – упреждающего сдерживания или предотвращения гонки вооружений в стратегической сфере, поскольку новые типы “делают бессмысленной погоню американцев за превосходством и за неуязвимостью”.

“Становится бессмысленным стремление перевести свои экономические и технологические преимущества в военном превосходстве через комбинированное развертывание нового поколения наступательных ядерных вооружений, высокоточных и дальнобойных неядерных систем и постепенное развертывание многоярусной системы ПРО. Погоня за военным превосходством, по сути, становится выбросом денег на ветер, самоизматыванием. Главного аргумента в пользу этих систем, что они могут увеличить безопасность Америки, обеспечить и политические, и экономически выгоды, вернуть ей роль гегемона, каким она себя считала в 1991-2007 гг., не остается”, – указывает Караганов.

“Заявленные системы, видимо, заодно обесценивают и гигантские вложения в направления военного строительства, которые Россия, например, позволить себе не может и не должна. Судя по описанию систем, некоторые из них и в безъядерном варианте делают крайне уязвимыми, если не беззащитными, авианосцы, другие военные корабли, чьи вооружения могут угрожать безопасности России, ее союзников и друзей”, – отмечает эксперт.

Он полагает, что накал ярости в отношении России, желание получить кусок военного пирога сразу на нет не сойдет, но объявленные Путиным меры “будут усиливать в головах американских и других элит реалистические начала”, а потом и готовность договариваться.

Кроме того, автор пишет, что заявленная президентом РФ готовность к развертыванию новых сверхтехнологических стратегических систем является не только “упреждающим сдерживанием” гонки вооружений.

“Это еще раз напоминает нашим партнерам о необратимости конца 500-летнего господства Европы, затем Запада в мировой системе. Чтобы развернуть ход истории США, и частично европейцы развертывают по сути вторую “холодную войну”, чтобы отвоевать потерянные за прошедшие десятилетия позиции. Но мир другой, и результат будет другим. Предварительный анализ показывает, что военные, политические, экономические, моральные, интеллектуальные активы России, Китая … кардинально выше, чем у тех, кто реванш затевает”, – резюмирует Караганов.