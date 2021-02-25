Россия пока не освободилась от статуса колониальной страны – единоросс

25.02.2021, Москва, Игорь Петров

Россия не в состоянии влиять на формирование цен на товары, которые полностью определяются мировым рынком, и ее население потребляет в несколько раз меньше, чем зарабатывает. Выход – продолжать реформы.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил депутат Государственной Думы Федерального Собрания России, член комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам, член Центрального политсовета «Единой России» Евгений Федоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что цена на мировом рынке растет, автоматически повышает цену в России – с учетом формирования прибыли в офшорах для компаний выгоднее заниматься экспортом, и в российском сегменте объем поставок снижается и повышается цена. Общее правило такое: Россия в этом мире – провинция США. Поэтому общеэкономические правила у нас провинциальные. То есть, не мы формируем основные подходы этих правил. Мы просто, так или иначе, подтягиваемся, в том числе в ценообразовании.

Каков выход? Вот, правительство включило так называемые временные правила регулирования, предусмотренные антимонопольным законодательством. Сначала они были настроены на рост отдельных элементов цен на 30 процентов, мы эти правила поменяли, сделали их более гибкими, но они не работают в долгосрочном ключе, они работают только в коротком периоде времени – три месяца, максимум – полгода. Потому что, если мы начинаем регулировать цены в торговле, то автоматически в рыночной экономике поставщик предпочитают уходить от этих товаров, которые становятся невыгодны.

Таким образом, если нам не нравится рост цен, то, во-первых, надо использовать действующие правила Конституции, по которым Центральный банк должен обеспечивать курс рубля. Тот рост курса рубля, который имел место бы в силу не обеспечения норм Конституции и закона по обеспечению соответствия курса рубля. Это первый момент защиты.

Второй момент – действительно, надо перестраивать всю экономическую модель, разводить деофшоризацию о которой говорит президент, менять механизм инвестиционного характера, обнулять процентную ставку, национализировать капитал, переводить его в национальную юрисдикцию. А для этого надо проводить судебную реформу, реформу собственности, то есть, весь комплекс мер, который в принципе намечался при референдуме прошлого года. Но на сегодняшний день он реализован. Идеи референдума пока не реализованы в нормативном ключе.

Мы примерно в 3-4 раза больше зарабатываем на своей территории, чем потребляем. Эти пропорции связаны с внешним фактором. Раньше это называлось колониальный статус страны, сегодня этого термина избегают, говорят, что это развивающаяся страна. Но суть от этого не меняется – мы кормим другие страны за счет нашего статуса вспомогательной провинции. И правила для нас определяют они», – заключил Евгений Фёдоров.