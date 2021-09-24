Россия пообещала Приднестровью возобновить поставки вакцины «Спутник V»

24.09.2021 17:20 (Мск), Москва, Елена Острякова

Россия направит Приднестровью партию антиковидной вакцины «Спутник V».

Об этом в интервью РИА «Новости» заявил президент Приднестровья Вадим Красносельский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Да, мы говорили сейчас об объеме 100 тысяч доз, это на 50 тысяч человек именно “Спутника V”. Есть технические нюансы, договорные отношения и все прочее. Тем не менее, мы готовы данную поставку принять, в принципе, хоть завтра. Ну, я думаю, что это неделю-две времени займет. Есть разные условия – и безвозмездные, и возмездные. Мы еще этот вопрос не оговаривали. Мы готовы и так, и так, однозначно. То есть, мы готовы купить, мы готовы принять безвозмездно», – сказал Красносельский.

24 марта Верховный совет Приднестровья обратился к президенту РФ с просьбой «оказать содействие в деле спасения жизней соотечественников» и способствовать скорейшему доставке в республику российской вакцины «Спутник V». После этого в Молдову поступили 71 тысяча доз вакцины, из которых 31 тысяча были направлены в Приднестровье. А затем поставки прекратились.

ПМР получает 10% от западных вакцин, которые поступают в Молдову по линии ВОЗ, но жители непризнанной республики хотели бы прививаться «Спутником V».