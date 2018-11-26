Россия в ООН жестко раздолбала США и Порошенко

26.11.2018, Вашингтон, Михаил Рябов

Инцидент в Керченском проливе был заранее подготовленной при попустительстве Запада провокацией Киева.

Об этом на экстренном заседание Совбеза ООН сказал зам представителя России в ООН Дмитрий Полянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уже после окончания строительства Крымского моста, два месяца назад, в сентябре, корабли ВМС Украины при помощи российских лоцманов беспрепятственно прошли под мостом из Одессы в Бердянск. Иными словами, порядок прохождения Керченского пролива украинцам хорошо известен и до сих пор соблюдался.

Проверка при этом длится не более трех часов, является законным правом пограничников по обеспечению безопасности в территориальных водах РФ. В том числе, в условиях угроз украинских радикалов, которые публично обещали взорвать Крымский мост.

Что же изменилось вчера? Почему три украинских судна незаконно вторглись в воды России, чтобы быть задержанными?

Эта провокация планировалась заранее у нас на глазах и при полном попустительстве западных государств, которые фактически давно дали карт-бланш на любые действия своих киевских подопечных.

В августе представитель Украины при ООН, присутствующий здесь господин Ельченко, объявил о подготовке «неприятных сюрпризов» для России. В начале ноября его делегация внесла в генассамблею ООН проект резолюции по Азовскому морю с обвинениями в милитаризации региона Россией. В поддержку этого антироссийского документа они начали заранее агитировать. А чтобы пропаганда лучше сработала, решили сейчас подключить и Совбез», – сказал представитель РФ.

По его словам, «на протяжении последних месяцев при поддержке из Вашингтона Киев подогревал тему милитаризации Азовского моря».

Кульминация антироссийского плана совпала с пятой годовщиной начала Евромайдана, отметил Полянский. В итоге государственного переворота «все развалено – экономика, промышленность, социальная сфера», – отметил он.

«Запад, в первую очередь США, вопреки интересам украинцев, все эти пять лет различными способами – от раздачи печенек до вливания миллиардов долларов в карманные структуры, упрямо продавливал геополитический «проект Украина». Его основная задача – привнести братоубийственную внутреннюю рознь на традиционно спокойную Украину. А также поссорить два братских народа – русский и украинский, ослабив, таким образом, Россию», – сказал выступающий.

Он отметил «крайне низкие рейтинги Порошенко, с которыми на выборы идти стыдно». Именно это и стало одной из причин эскалации в Керченском проливе, добавил Полянский.

«Организовать провокацию, снова во всем обвинить Россию, надуть себе рейтинг, снова предстать в глазах избирателей спасителем нации от мифической российской агрессии. И ввести военное положение. На что оно направлено – с его предсказуемым продлением? На отмену выборов», – сказал представитель РФ.