Россия выходит из ПА ОБСЕ – до победы в СВО

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Госдума на следующей неделе примет обращение к парламентам государств-участников ОБСЕ о приостановке участия российской делегации в Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ.

Принять соответствующий документ решено синхронно с Советом Федерации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, «пора сказать до свидания Парламентской ассамблее ОБСЕ».

«Организация абсолютно не самостоятельная, политизированная, пляшет под дудку, исполняет все танцы Вашингтона. Что нам там делать? Самое плохое в этой ситуации, что мы еще и деньги платим. Причем одни из самых крупных плательщиков. Надо выходить и прекращать перечислять средства, и пока не образумятся», – сказал Володин.

Он привел в пример Парламентскую ассамблею ОДКБ.

«Мы слышим друг друга и вырабатываем решения с учетом мнения наших партнеров. А здесь что? Совершенно тупик, к которому привела политика Вашингтона, особенно во время президентства Байдена. Он сам невменяемый, и все эти институты такие же» – отметил председатель парламента.

Как пояснил вице-спикер Госдумы, глава российской парламентской делегации в ПА ОБСЕ Петр Толстой, данная организация стала «русофобским цирком, настроенным по отношению к России критически до степени невозможности в ней находиться». Парламентарий также сообщил, что российской делегации «было последовательно отказано в визах для участия в заседаниях ОБСЕ, демонстративно был нарушен регламент организации».

«Мы хорошо помним, как в Донецке и Луганске «беспристрастные» представители ОБСЕ открыто работали в интересах ВСУ. Годами ОБСЕ не замечала нарушений прав русскоязычных граждан в Прибалтике и на Украине. Не замечала героизации украинских нацистов. Не видит издевательств украинских властей над духовенством и прихожанами канонической Украинской Православной Церкви. Пусть обсуждают Россию без России. И без наших денег. Может поумнеют», – сказал Толстой.

Депутат от «Справедливой России» Дмитрий Кузнецов считает, что «Россия остается единственной страной в Европе, которой отказано в предоставлении каких бы то ни было гарантий безопасности и собственных интересов».

«Как можно состоять в организации, которая занимается безопасностью и при этом делает все, чтобы Россия такой безопасности не имела», – сказал он.

Председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий уточнил, что из самой ОБСЕ Россия не выходит.

«После победы в СВО посмотрим на позицию этих господ. Не исключаю, что в будущем вернемся. Из ОБСЕ как организации мы не выходим», – сказал Слуцкий журналистам.