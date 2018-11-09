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09.11.2018, Москва, Владимир Гладков
 
Мнение, Общество, Политика, Россия, Украина
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Россию пристыдили за провал на Украине – учитесь у венгров!

В плане поддержки русских на Украине России нужно брать пример с Венгрии.

Об этом в эфире канала «Россия-24» заявил экс-депутат горсовета Одессы, участник событий 2 мая 2014 года, вынужденный покинуть Украину, Игорь Димитриев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эти репрессии (против святынь и прихожан Московского Патриархата – ред.) будут проходить в мягком режиме, растянутые на несколько лет, чтобы это не приводило к одномоментному социальному кризису, под контролем посольства США, которое рекомендует в открытом режиме не захватывать сейчас церкви, а захватывать их чуть позже, перейти к мягкому подавлению внутренней церковной оппозиции», – рассказал Дмитриев.

Сейчас на территории Украины фактически в заложниках находится как минимум 10 миллионов русских людей и никакой особой поддержки со стороны РФ не получают и не могут получить. К примеру, венгры, которых 300 тысяч человек, довольно ясно чувствуют поддержку венгерского государства там же в Закарпатье, где проживает их меньшинство. Венгрия блокирует украинские интеграционные процессы на европейском уровне, пока не будет решён вопрос венгерского меньшинства», – добавил экс-депутат.

Россия же, по его словам, только спустя четыре года отреагировала санкционным списком, который нужно было вводить ещё в самом начале конфликта

«Россия только сейчас, спустя четыре года применила хоть какие-то меры воздействия, которые, пусть с большой задержкой (они уже далеко не так эффективны, какими могли быть в самом начале), оказались болезненны для украинских олигархов, которые всё это время, как оказалось, поддерживая украинское националистическое государство, продолжали зарабатывать на территории РФ», – отметил Игорь Дмитриев.

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