Ростислав Ищенко: Проблему с Украиной придется решать

19.11.202111:58 (Мск), Киев,
Максим Карпенко
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Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости УкраиныРоссии рано или поздно придется решать проблему Украины любым способом. Об этом в эфире...

России рано или поздно придется решать проблему Украины любым способом.

Об этом в эфире интернет-канала «СМЕРШ. Крымский фронт» заявил политолог Ростислав Ищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Ищенко, пока этот процесс происходит медленно, а Россия получает свою выгоду.

«Мы можем по-разному рассматривать решение украинской проблемы. Есть люди, которые говорят – да ну его, это все, захватить еще в 14-м году и желательно прямо до Ньюфаундленда, вместе с Атлантическом океаном и было бы нам счастье. Есть люди, которые говорят, я к их числу принадлежу: нам торопиться некуда. Пока есть возможность не воевать и получать свое, лучше не воевать и получать свое, потому что война – это весьма разорительное и крайне стремное мероприятие. Иногда даже супер-победители вдруг внезапно по итогам проигрывают», – сказал эксперт.

«Поэтому, если есть возможность так, давайте так. Но никто в принципе не отрицает того, что с Украиной нам так или иначе придется что-то делать, что-то решать. Только самые откровенные болваны говорят: «Мы просто плюнем, стену построим, забор на границе поставим и забудем об этом навсегда». Это невозможно, потому что граница-то, вот она. Расхождения, причем, очень грамматические по срокам, способам, методам и так далее. Но генеральное понимание все равно существует, что рано или поздно, каким-то способом как-то эту проблему решать придется», – заявил Ищенко.

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