«Ротаций не будет до конца войны» – в ВСУ жалуются на усталость

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Украинские солдаты устали от полутора лет жизни в окопах, однако ротаций в ВСУ не предвидится даже в перспективе.

Об этом в эфире канала «ТСН» заявил заместитель командира подразделения спецназначения «Гром» с позывным «Дед», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никто не знает, насколько ты идёшь воевать по времени. У меня в договоре прописано «до окончания особого положения». То есть, я по закону, который есть сейчас, должен воевать до конца войны. И очень многие задают вопрос. Прошло уже полтора года, а до конца войны, это сколько? Мы устали, мы ж тоже люди», – пожаловался «Дед».

Он подчеркнул, что ротаций не видят даже немногие ветераны, оставшиеся в строю с начала СВО.

«В парламенте этот вопрос обсуждали, чтобы ограничить срок службы. Но нас некем менять. Но опять-таки, я читаю, что сейчас ВСУ – это миллион человек. Это только ВСУ, без ССО, МВД. А на всех фронтах, всех вместе, около трёхсот тысяч человек воюет постоянно. Вопрос – что делают семьсот тысяч? То есть, в принципе можно заменять. Давайте говорить правде в глаза – тех, кто 18 месяцев отслужили, нас осталось мало. Если мы уйдём с фронта, и нас кем-то заменят, это не будет большой потерей», – добавил офицер ВСУ.