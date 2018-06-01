01.06.2018, Москва, Елена Острякова

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Рука Берлина в деле Бабченко

В деле об «убийстве» беглого российского журналиста Аркадия Бабченко легче отыскать немецкий, а не российский след.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил экс-нардеп Украины Владимир Олейник.

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«Фейковый труп, фейковый исполнитель. Фейковый организатор – директор украинско-германского предприятия «Шмайсер». Заметьте, не ППШ и Калашников. То есть можно искать руку Берлина», – сказал Олейник.

При этом он уверен, что украинское следствие все равно будет искать в этом деле связь с Россией.

«Официальные лица на самом высоком уровне начали тут же высказывать версии российском следе. Как теперь простому следователю выйти за ее пределы?», – поинтересовался политик.

Однако, полагает он, негативный резонанс в мире вокруг дела Бабченко настолько велик, что теперь Украина будет пытаться как можно быстрее «перекрыть эту новость обострением ситуации на Донбассе».

«Теперь все заявления Порошенко, Генпрокуратуры, СБУ будут для мирового сообщества подлежать проверке. Будут брать паузу два-три дня, а вдруг спецоперация. Такой топорной работы мир еще не видел», – резюмировал Олейник.