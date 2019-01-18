Руководство ЛДНР заявило о необходимости воссоединения с Россией, а не Украиной

18.01.2019, Симферополь, Виктор Орлов

Украину и Россию ждёт новое неизбежное воссоединение, началом которого можно считать события 2014 года, когда Крым и Донбасс вышли из-под контроля националистов, захвативших власть в Киеве.

Об этом заявили участники митинга в Симферополе по случаю годовщины Переяславской рады, куда приехало и руководство ДНР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Так же, как и во времена Богдана Хмельницкого, когда разорение и уничтожение должно было случиться на всей Украине, то же самое сейчас творится. Под разными ложными, лживыми, совершенно нереалистическими лозунгами пытаются затуманить мозги украинцев для того, чтобы сбить их с истинного пути. Поэтому в этот день, День Переяславской рады, мы должны молиться за наших украинских братьев. И я абсолютно убежден и уверен в победе нашего православия, в победе Русского мира. Мы воссоединимся, в том или ином виде это произойдет, и вопрос только времени», – сказал спикер крымского парламента Владимир Константинов.

«В чем я абсолютно убежден, что в этот раз нашему единому Отечеству не надо будет ждать Богдана Хмельницкого четыреста лет, как ждало наше Отечество после разрушения Руси в XIII веке. В XVII веке мы стали единым государством. Я убежден, что Богдан Хмельницкий на Украине появится гораздо раньше. А мы с вами в любой день, в любой момент готовы принять Украину в свои объятия. Они наши братья», – добавил сенатор Сергей Цеков.

«Мне очень приятно находиться здесь, в Крыму. Считаю, что именно с вашей земли в 2014 году началось объединение Руси, новое объединение. И, безусловно, я благодарен тому, что крымчане поддерживали нас с самого первого дня. Поддерживали как добровольцы, с оружием в руках – ребята защищали и продолжают защищать многие из них интересы не только Донецкой Народной Республики, но и действительно интересы Русского мира. Благодарен, конечно же, и за политическую поддержку нашим друзьям, которые также буквально с первых дней с нами вместе. Это действительно значимо. Ну а в целом хочу сказать, что когда русский народ объединяется, то сильнее его в мире нет. Этот процесс начался. С честью и достоинством перенесем все испытания», – сказал глава ДНР Денис Пушилин.

«В результате нашего воссоединения, которое случилось вопреки политической ситуации, но благодаря воле людей, целый народ был избавлен от национального и религиозного угнетения. Сегодня Донбасс продолжает борьбу за право на самоопределение и возможность самостоятельно выбирать свое будущее. Вопреки стараниям Запада мы пишем новую историю и, как и 365 лет назад, провозглашаем курс на интеграцию с братской Россией», – министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего зачитал поздравительный адрес главы республики Леонида Пасечника.

«Крым сейчас воссоединился с Россией. Донецку и Луганску это еще предстоит. Украине, наверное, надо еще очень серьезно призадуматься, вспомнить свои исторические корни, поклониться Богдану Хмельницкому, покаяться и возвратиться в Русский мир», – добавил Дейнего.