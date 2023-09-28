Румыния хочет получить молдавский узел поставок НАТО на Украину

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Бухарест обсуждает вопрос приобретения единственного молдавского порта на Дунае Джурджулешты с Европейским банком реконструкции и развития, который является владельцем оператора и арендатора порта — компании Danube Logistics.

Об этом сообщил премьер Румынии Марчел Чолаку румынскому изданию Digi 24, выразив уверенность, что в перспективе Бухарест будет играть важную роль восстановления Украины после окончания войны. Однако наблюдатели полагают, что преследуется и цель активизации поставок вооружений НАТО ближе к границам России.

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«Мажоритарным акционером Джурджулештского порта является ЕБРР. Мы ждем ответа», — сказал Чолаку.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в мае 2021 года стал единственным владельцем оператора и арендатора Международного порта Джурджулешты компании Danube Logistics. Молдавский суд зарегистрировал смену собственника, после того как банк купил 100% акций группы компаний Danube Logistics. При этом собственником Джурджулештского порта является государство.

«Согласно договору о концессии на 99 лет, Danube Logistics строит, эксплуатирует и расширяет Джурджулештский порт», — заявили тогда в ЕБРР.

Сейчас порт Джурджулешты – небольшой объект. Вот как описывал его политолог Андрей Суздальцев:

«Молдавский берег всего 480 метров, но это не исконная молдавская территория. Просто в 2006 году Киев передал эти четыре сотни метров Молдавии и республика стала морской державой, так как благодаря Дунаю молдавские суда выходят в Черное море и далее, в мировой океан. Но Украина в обмен получила от Молдавии тоже некий участок земли (дорога). Итак, в конце прошлого века молдаване прежде всего построили в порту нефтеналивной терминал. Следом были построены грузовой и пассажирский порты, а также два (!) зерновых терминала. Есть даже пассажирский маршрут до Стамбула. Но порт, конечно, крошечный, годовой грузооборот – около 300 тыс. тонн. К примеру, грузооборот Одессы – 34 млн. тонн, то есть Джурджулешты – 1% от Одессы. Это просто причал на Дунае».

Однако, похоже, Бухарест намерен взяться за расширение порта. Практически одновременно с сообщением властей Румынии министр инфраструктуры Молдовы Андрей Спыну представил проект развития государственного порта Джурджулешты, которому обещается бурное развитие уже с 2028 года.

Впрочем, в том случае, если Молдовы станет частью Румынии, к чему открыто призывает экс-премьер-министр РМ Влад Филат и многие другие молдавские политики, не будет даже нужды в замене собственника предприятия. Все молдавские государственные объекты автоматически станут румынскими.

В условиях объявленной Россией блокады портов Украины на Черном море сухопутный транспортный узел и расположенный тут одноименный порт Джурджулешты играет важнейшую роль для Киева, напоминает военкор Евгений Поддубный.

«С недавнего времени Джурджулешты стал едва ли не ключевым узлом торговых путей для Молдавии и Украины. Здесь же расположен единственный молдавский порт на реке Дунай, отсюда же идёт наземный маршрут из украинского порта Одесса в румынские порты Галац и Констанца. Именно через Джурджулешты осуществляются поставки топлива на Украину, идущее для нужд ВСУ», – указывал Поддубный.

В сентябре 2023 года в Румынии объявили о планах строительства железнодорожной колеи европейского стандарта (1435мм) на участках Пашканы-Яссы-Угены и Галац -Джурджулешты. В дальнейшем пути будут продлены до Кишинева и Одесской области, что позволит в будущем беспрепятственно направлять военные эшелоны на Украину.

В конце августа Верховная Рада Украины ратифицировала внесение изменений в соглашение с Молдовой, которые упростят пересечение границы для грузовых поездов.