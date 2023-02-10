Румыния сорвала украинскую провокацию с российскими «Калибрами»

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил сегодня, что российская крылатая ракета «Калибр» совершила перелет украинской границы из Молдовы.

Об этом он написал в своем ТГ-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ориентировочно в 10.30 эти ракеты пересекли воздушное пространство Румынии, после чего снова зашли в воздушное пространство Украины в точке соприкосновения трех государств. Ракеты были запущены из акватории Черного моря», – написал Залужный.

Ключевое слово в этом заявлении вовсе не Молдова, а Румыния – страна-член Евросоюза и НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский разразился хорошо отрепетированной истерикой.

«Эти ракеты — вызов НАТО и коллективной безопасности. Это террор, который можно и нужно остановить», — написал Зеленский в своем ТГ-канале.

Однако национальной министерство обороны Румынии сорвало украинский спектакль. Там подтвердили, что российский «Калибр» пролетел над Молдовой, но опровергли нарушение собственного воздушного пространства.

«Вероятнее всего, это крылатая ракета, она была в воздушном пространстве Украины, Молдовы, а затем вернулась в небо над Украиной, ни в одном моменте не нарушая воздушного пространства Румынии», – заявили в министерстве.

Как уточнили в ведомстве, ближайшая точка траектории цели к воздушному пространству Румынии была зафиксирована радиолокационными системами примерно в 35 км к северо-востоку от границы.

Это не первая зрада Бухареста на украинском фронте. Недавно молдавские журналисты с ужасом обнаружили, что в правительственных документах Румынии «война» на Украине называется спецоперацией. Еще в апреле министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску заявлял, что МИД не считает президента РФ Владимира Путина военным преступником.

Малодушие это объясняется просто: ни армия, ни народ Румынии не хотят вмешиваться в чужие разборки. В 2022 году почти в два раза (с 5 700 до 2 500 человек) сократилось число молодых людей, подавших заявления на поступление в военные училища для подготовки военных специалистов и младших офицеров.

И объясняли это несостоявшиеся курсанты тем, что не хотят воевать за Украину. Свыше 70% респондентов в Румынии выступили за территориальные уступки Украиной во имя наступления мира.

Зато в тотально зависимом от Запада Кишиневе привычно отреагировали так, как хотели в Киеве. Минобороны Молдовы подтвердило пролет ракеты в воздушном пространстве своей страны и «решительно осудило» его.

«Ответственные структуры учреждения обнаружили в 10:18 ракету, которая пересекла воздушное пространство Республики Молдова над городом Мокра в Приднестровском регионе, а затем над городом Косауць Сорокского района. Ракета направлялась в сторону Украины», – говорится в сообщении.

Глава МИД Нику Попеску распорядился в срочном порядке вызвать в посла России в Молдове Олега Васнецова, чтобы в очередной раз указать на недопустимость нарушения воздушного пространства Молдовы.

«Российская сторона продолжает агрессивную войну против Украины, а ракетные удары по соседней стране прямо и негативно сказываются и на гражданах нашей страны. Призываем Российскую Федерацию прекратить военную агрессию против соседней страны, приводящую к многочисленным человеческим жертвам и материальному ущербу», — заявил пресс-секретарь МИДа Даниел Водэ.

Интересно, что накануне министр Попеску заявил, что у него положительный тест не короновирус. Значит ли это, что он хотел лично заразить российского посла через ноту или просто соврал о болезни в преддверии сегодняшней отставки правительства, неизвестно.

Но то, что Молдова послушно подыгрывает любому демаршу Киева, при этом игнорируя опасность, исходящую от Украины, все уже привыкли. Молдавское правительство долго отказывалось признавать всем известные факты попадания украинских ракет ПВО на свою территорию, а признав, не стало осуждать и призывать к осторожности.

Зато президент страны Майя Санду, как попугайчик, повторяет за Зеленским призывы освободить бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили, вызывая тем самым недоумение в сотрясаемой кризисами Молдове.

Видимо будучи уверенным в том, что в Кишиневе подтвердят любой его бред, вчера Зеленский заявил в Европейском совете, что украинской разведке удалось перехватить «детальный российский план» по дестабилизации ситуации в Молдове.

«Российский документ, который показывает, кто когда и в результате каких действий собирается сломать Молдову, демократический порядок этой страны и установить контроль над ней», – сказал Зеленский.

Президентура Санду мгновенно подтвердила его слова. Министр Попеску, комментируя Зеленского, дал понять, что «все попытки России потерпели неудачу».

«Все эти попытки потерпели неудачу, потому что наши граждане непреклонны в своем желании жить в условиях демократии, мира и процветания в качестве будущего члена Европейского союза», – заявил Попеску.

Глава МВД Молдовы Анна Ревенко раскрывает подробности «гибридной войны» России.

«Я не думаю, что для нас является новостью это сообщение. Были так называемые протесты прошлой осенью, была эта череда ложных сообщений о бомбах, была массированная и непрерывная пропаганда, акции дезинформации, энергетический шантаж, на фоне которого происходит и повышение цен, миграция, которая используется как оружие», – сказала она.

Подтвердила слова Зеленского и главная спецслужба Молдовы СИБ, но отказалась раскрывать подробности.

«В настоящее время мы не можем предоставить более подробную информацию, так как существует риск поставить под угрозу различные текущие операции», – заявили в СИБ.

Не поверила украинскому президенту только оппозиция. Партия социалистов потребовала опубликовать материалы, подтверждающие его слова.

Недоумение выразили и в Москве.

«Кремль не знает, о чем говорил президент Украины Владимир Зеленский, сообщая о перехвате российского плана разрушения политической ситуации в Молдавии», — заявил пресс-секретарь Путина Песков.

«Это нужно обращаться к господину Зеленскому, мы не знаем, о чем идет речь», – добавил он.

Центр анализа, исследований и прогнозирования Balkan-Centre Сергея Монастырлы напоминает, что Украина уже вбрасывала «план мероприятий ФСБ по смене власти в Молдове» еще в апреле прошлого года через СМИ, подконтрольные спецслужбам.

«Согласно фантастическому сценарию, который не высмеял в Кишиневе только полоумный, приднестровские войска под командой «вагнеровцев» должны были захватить Кишинёв, пока генпримар Кишинева Иван Чебан получает ценные инструкции от агентуры ФСБ в Болгарии. Фоном для всей операции должны были стать массовые протесты ПСРМ и ШОР в связи с запретом георгиевской ленты. Весь этот праздник жизни должен был состояться на День Победы 9 мая. И, само собой разумеется, не состоялся», – пишет Balkan-Centre.