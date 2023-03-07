Румыны боятся и не готовы умирать за Молдову

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Спустя год боевых действий на территории соседней Украины румынское общество так и не оправилось от шока. Успехи и поражения сражающихся сторон остаются темой номер один румынских СМИ, а опасение расширения войны на территорию Румынии – одним из самых обсуждаемых предметов в обществе.

Рядовые жители страны хотят мира, опасаются ядерной эскалации конфликта, но власти Румынии продолжают сыпать воинственными заявлениями.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Почва для истерики

Румынский институт изучения и стратегии IRES опубликовал в конце февраля выдержки из социологического исследования «Что думают румыны спустя год войны в Украине». Полученные результаты и выводы авторов опроса демонстрируют, что румынское общество охвачено целым набором страхов и фобий.

Респонденты боятся, что российская СВО перейдет на территорию Румынии, что Украина втянет Бухарест в боевые действия против РФ, что румынские армия и флот к этому не готовы, что НАТО не успеет помочь и т.д.

Любопытно, что фобии эти в погоне за кровавыми подробностями сражений генерируют румынские же СМИ, которые остаются основным источником информации для подавляющего большинства жителей страны.

Отметим, что с самого начала конфликта румынские издания и телеканалы, большинство которых принадлежат западным медиа-холдингам, заняли абсолютно однозначную проукраинскую позицию. Журналисты сознательно акцентировали внимание на ужасах войны, разрушениях, повторяли, пересказывали и смаковали в деталях обвинения Киева в адрес российских солдат, якобы совершавших массовые убийства и насилие в Буче, Бородянке и других пригородах украинской столицы в первые месяцы СВО.

В стране, где практически каждая семья потеряла кого-то на Восточном фронте и в ходе Сталинградского сражения, развязанная прессой истерика фактически разбередила родовую травму общества. Пиком этого процесса стал суицидальный таран здания посольства РФ в Бухаресте доведенным до ужаса гражданином Румынии Богданом Драгичем.

«Я тоже украинец!» – писал Драгич в соцсетях перед нападением на дипмиссию.

Он планировал поджечь посольство, но в итоге сам сгорел заживо в разбившейся машине.

Имя страха

Пусть этот абсурдный инцидент и произошел в апреле прошлого года, он четко иллюстрирует настроения большинства жителей Румынии и сегодня. Согласно опросу, главной эмоцией румын по отношению к украинским событиям является страх. В этом признался каждый третий респондент. Остальные чувствуют беспокойство, тревогу и даже сострадание.

Шесть из десяти румын ежедневно по несколько раз проверяют новости о ходе боевых действий на Украине. Подавляющее большинство из респондентов (87%) отдают предпочтение румынским телеканалам и их онлайн-версиям, тогда как иностранным СМИ доверяют лишь 12%.

Шесть из десяти румын опасаются возможного вторжения российских войск в Румынию. Каждый четвертый уверен, что это вторжение обязательно состоится. Половина респондентов чувствует себя в опасности, хотя СВО длится уже год и фронт явно отодвинулся на восток.

13% признались, что год назад всерьез задумались уехать из Румынии из-за страха, что их мобилизуют в войска. Еще 29% румын открыто говорят, что уедут из страны, как только боевые действия заденут Румынию. Примечательно, что подавляющее большинство опрошенных IRES верят в способность стран-партнеров по НАТО защитить Румынию, но поучаствовать в процессе защиты намерены далеко не все.

При этом в румынском обществе нет единодушия на предмет сроков завершения российской СВО на Украине. Большинство (55%) уверены, что боевые действия будут длиться, причем 39% из них – что еще и в будущем году. На этом фоне растут опасения граждан, как отмечают исследователи, что глобальное противостояние России и Запада вырастет из прокси-конфликта, в котором только одна сторона сражается напрямую, в тотальную ядерную войну.

Теперь Молдова

Зафиксированные социологами страхи и фобии румынского общества резко контрастируют с официальным курсом Бухареста. Румынские власти с первых дней оказывают активную поддержку Украине. Официально – исключительно гуманитарными средствами, медикаментами, продуктами питания, бронежилетами и шлемами, палатками и спальниками.

Неофициально, но уже неоднократно подтверждено журналистскими исследованиями и утечками из материалов товарооборота, Румыния поставляет Украине различные виды вооружения, боеприпасов. Возможно, даже свою бронетехнику – румынские модификации бронетранспортеров заметили в распоряжении ВСУ на Донбассе.

Румыния не только присоединилась ко всем санкциям, но и в своей внешнеполитической риторике всячески подчеркивает поддержку Украине и желание максимально уменьшить какие-либо связи с Россией.

Новые воинственные заявления румынский президент Клаус Йоханнис позволил себе буквально в один день с публикацией опроса IRES, по возвращению с совещания лидеров государств Восточного Фланга НАТО в Варшаве. Теперь Румыния не только с Украиной, но еще и с соседней Молдовой.

«В последние годы Россия постоянно ведет гибридную войну. На Молдову всегда оказывалось давление, чтобы вызвать неуверенность и, возможно, нестабильность. Румыния играет очень важную роль, мы заверяем народ Молдовы, что мы с ним» – заявил Йоханнис по поводу якобы разработанного Россией плана по госперевороту в Молдавии.

Президентская мысль получила развитие в эфире государственного телеканала TVR Romania, где приглашенные эксперты пообещали участие в молдавских делах не только Румынии, но и других стран НАТО. Ключевую роль в этом отводят роте французских танков Leclerc, приданных прошлой осенью Военной группировке НАТО в румынском Чинку.

Пронатовские эксперты на румынских телеканалах до сих пор активно обсуждают возможности этих сил сдержать гипотетическое вторжение из Приднестровья или России. Чего они не обсуждают, так это гипотетической готовности румын умирать за Молдову, если они даже за собственную Румынию драться в большинстве своем не собираются.