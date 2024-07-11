Русофоб Дроздов: Соглашения с Западом – ерунда. Берите пример с Путина и КНДР!

Тарас Стрельцов.  
11.07.2024 14:16
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, КНДР, Россия, Украина


Подписанные между Украиной и странами Запада соглашения о «сотрудничестве в сфере безопасности» являются финансовыми декларациями, и из реальной помощи подразумевают только начало консультаций. Об этом в своем блоге заявил скандально известный львовский телеведущий-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Соглашения по безопасности, которые Украина подписывает с разными странами, лично я считаю так называемые. И советовал бы переименовать их в финансовые соглашения, потому что о безопасности там очень мало, а больше о финансовой помощи. И это основной интерес Украины в этих соглашениях. Если их подсчитать, подписанные с каждой страной, тот суммарно бюджет помощи Украине составляет в районе 60 миллиардов долларов. От разных стран.

А если проанализировать военную компоненту этих договоров, вы не найдёте там ни одного пункта, который бы чётко прописывал предоставление Украине прямой военной помощи в случае повторного нападения России. А это единственный критерий, который нужно оценивать все подписанные соглашения по безопасности», – сказал Дроздов.

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Подписанные между Украиной и странами Запада соглашения о «сотрудничестве в сфере безопасности» являются финансовыми...



«В них нет ничего такого, что, например, прописано в договоре между Россией и Северной Кореей. Это соглашение нашего врага с крупнейшей из ядерных азиатских диктатур имеет военную компоненту, и Северная Корея может предоставлять военную помощи.

Но такого пункта вы не найдёте в тех соглашения, которые подписала Украина. Там на случай повторного вторжения есть только пункт о начале консультаций», – подытожил русофоб.

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