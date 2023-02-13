Русофобия на марше: англосаксы начали в Болгарии охоту на ведьм

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Стоило президенту Болгарии Румену Радеву прямо заявить в Брюсселе об отказе принять антироссийские санкции в области атомной энергетики и пообещать наложить вето, если Совет Европы будет настаивать на подобных решениях, как последовал жесткий ответ.

Причем реакция последовала не от ЕС, а от США и Великобритании, что дает однозначный ответ на вопрос, кто на самом деле стоит за экономической войной против России.

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Один за другим последовали два митинга перед президентским дворцом в центре Софии. Демонстрантов было всего несколько десятков человек. На фото из болгарских источников протесты смотрятся более солидно, но этот эффект стоит отнести к «мастерству» фотографа. На самом деле площадка перед резиденцией Радева очень небольшая и способна вместить от силы человек сорок – пятьдесят…

Лозунги и требования, озвученные на этой сходке радикалов, выдавали настоящую истерику, вызванную заявлениями главы государства:

«Мы-Болгария, ЕС и НАТО! Радев-вон!».

Организаторы мероприятия сформулировали свои претензии максимально откровенно:

«Румен Радев вновь проявил себя защитником Кремля в ЕС вопреки болгарским национальным интересам. Российское вмешательство в нашу страну стало официальным. Мы не должны терпеть это национальное предательство».

Такая бурная реакция карманных движений американского посольства связана с тем, что президент Радев высказал не только свою личную позицию, но и мнение многих специалистов, экспертного сообщества.

Мгновенно последовала и реакция со стороны США. Американцы использовали свою излюбленную дубину – санкции по «списку Магнитского». Следом и МИД Великобритании объявил о санкциях в отношении ряда влиятельных болгарских лиц.

Очень интересно присмотреться к тому, кто же оказался в американо–британском «черном списке». Большинство людей, оказавшихся под санкциями, имеют прямое отношение к болгарской энергетике. Илко Желязков – член правления государственной энергетической компании, Иван Киров Генов – бывший исполнительный директор единственной в стране атомной электростанции Козлодуй. Два бывших министра – Владислав Горанов и Румен Овчаров.

Конечно, в список внесли и председателя национального движения «Русофилы» Николая Малинова. Как же обойтись без главного болгарского русофила, которого награждал сам Владимир Путин!

Для создания иллюзии объективности в число «санкционированных» включили пару коммерсантов с несколько подмоченной репутацией. Таких как, например, создателя индустрии азартных игр в Болгарии Василя Божкова. Последний, к слову, уже много лет назад покинул пределы Болгарии.

С одним из оказавшихся в американском «списке Магнитского», Руменом Овчаровым, я знаком не первый год и догадываюсь за какие «провинности» он удостоился этой «чести».

Он пользуется в Болгарии большим влиянием и авторитетом и относится к той редкой категории европейских политиков, которых можно назвать интеллектуалами. Диплом инженера-физика по специальности «Атомные электростанции и установки» Овчаров получил еще в 1984 году, окончив Московский энергетический институт.

Затем работал на АЭС «Козлодуй». В 90-х годах – возглавлял «Комитет по энергетике». Был заместителем министра энергетики, а с 2005 по 2007 годы – занимал пост министра экономики и энергетики в правительстве Сергея Станишева.

Овчаров известен и как специалист в области макроэкономики. Неоднократно он представлял болгарских социалистов (БСП) в парламенте.

О себе Овчаров шутливо говорит:

«Я лучший политик среди энергетиков, и лучший энергетик среди политиков».

Вспоминая годы своего пребывания в министерском кресле, Румен Овчаров рассказывал:

«Американский посол был тогда каждую неделю у меня в кабинете. Однако нам удавалось достигать, не хочу сказать соглашений, но понимания, по крайней мере. Он осознавал, что те контракты, которые тогда подписывались с Госпромом, очень выгодны для Болгарии. Помню, как он настаивал, чтобы американские компании принимали участие в работах на участке Бургас – Александруполис (Греция). Я ему сказал: почему это они должны участвовать? Если хотите, постройте собственное предприятие и конкурируйте! В ответ слышу: «А кто нам гарантирует рынок?» Но, кто же, при рыночной экономике, работает на «гарантированном рынке»? Только американские компании».

Что такое американский диктат и гипертрофированная уверенность в собственной исключительности, Овчаров узнал давно. Хотя на день нынешний он не занят практической работой в сфере энергетики, изредка лишь выступает в роли эксперта, для «западных партнеров» он остается угрозой.

«Управление по контролю за иностранными активами (Office of Foreign Assets Control, OFAC) Министерства финансов США ввело санкции против пяти нынешних или бывших должностных лиц Болгарии – Румена Овчарова, Александра Христова Николова, Ивана Генова, Николая Малинова и Владислава Горанова – за их широкое участие в коррупционной деятельности в Болгарии», – так это звучит в пресс-релизе финансового ведомства, распространенном посольством США в Софии.

Румен Овчаров решил защитить свое доброе имя публично, воспользовавшись трибуной на заседании 50-го юбилейного съезда БСП.

«У меня нет оффшорных счетов, у меня нет пяти миллионов, у меня нет компаний, которые занимаются бизнесом с «Козлодуй». Все это ложь.

Это не битва за прошлое, это битва за будущее Болгарии и болгарской энергетики. Битва против вытеснения России из Болгарии. Ни один из нас не защищал российские интересы, мы защищали болгарские интересы, потому что Болгария заинтересована в том, чтобы получать дешевое ядерное топливо для электростанции. Не беспокойтесь обо мне – это ложь, которая не имеет никакого практического значения. Это ложь, которая показывает, как Болгарией будут манипулировать в дальнейшем».

Процессы, происходящие в болгарском обществе, указывают на кульминационный момент в противостоянии Россия – Запад. Причем речь идет как об экономическом влиянии, так и внутреннем, ментальном».

Да, экономическое участие России в Болгарии сведено к абсолютному минимуму. При этом сами болгары понимают, что переход на исключительно «западную модель» зачастую противоречит интересам страны.

Выскажу одну парадоксальную, на первый взгляд, мысль. В возникшем противостоянии между болгарскими «западниками» и условными «русофилами» ключевая роль отводится не политике, а именно экономике. Для ЕС и США, контролирующих современную Болгарию, решение собственных экономических вопросов – первостепенно. А уже для решения этих вопросов, они готовы использовать как политические, так и военные инструменты.

Классический принцип: «Ничего личного, только бизнес». Вот только у всё большего числа болгар открываются глаза. Рост цен, инфляция, импотентность местной политической элиты способствуют процессу прозрения болгарского общества.