« Русские идут – беда на пороге!» – глава украинской разведки

24.01.2019, Киев, Ольга Козаченко

Россия пыталась спровоцировать украинских моряков, чтобы реализовать “грузинский сценарий 2008 года”.

Об этом в интервью “Левому берегу” заявил глава Службы внешней разведки Украины Егор Божок.

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Издание поинтересовалось, насколько реальной была угроза российского вторжения на Украине после инцидента в Керченском проливе.

“Я могу сказать, что угроза была реальная, но вы же все равно не поверите”, – сказал Божок.

По его мнению, российская сторона ожидала ответную стрельбу со стороны украинских катеров, после чего “должен был последовать стопроцентный повтор грузинского сценария 2008 года”.

Он также полагает, что инцидент в Керченском проливе связан с необходимостью президента РФ поднять свой рейтинг и желанием пробить сухопутный коридор в Крым.

Также глава разведки, оправдывая введение военного положения, рассказал о российских войсках на украинской границе.

“Слушайте, вот мы год били во все колокола – что они усиливают группы войск вдоль наших границ. И тут случается инцидент в Керченском проливе. Если мы предполагаем, что это – повторение «грузинского сценария» 2008-го года, как нужно было себя вести? Сорок восемь тысяч войск у границ – беда на пороге”, – сказал Божок.

Как сообщал «ПолитНавигатор», 25 ноября украинские военные пытались перебросить из Одессы в Мариуполь два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». Российские пограничники пошли на таранкораблей ВМС Украины, закрыв для прохода Керченский пролив.

В итоге провокации все три украинских судна, вторгшиеся в территориальные воды России, были задержаны российскими пограничниками.

После этого Верховная рада по инициативе президента Порошенко ввела военное положение в 10 областях Украины сроком на один месяц.