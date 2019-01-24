Просмотров:
« Русские идут – беда на пороге!» – глава украинской разведки
Россия пыталась спровоцировать украинских моряков, чтобы реализовать “грузинский сценарий 2008 года”.
Об этом в интервью “Левому берегу” заявил глава Службы внешней разведки Украины Егор Божок.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
Издание поинтересовалось, насколько реальной была угроза российского вторжения на Украине после инцидента в Керченском проливе.
“Я могу сказать, что угроза была реальная, но вы же все равно не поверите”, – сказал Божок.
По его мнению, российская сторона ожидала ответную стрельбу со стороны украинских катеров, после чего “должен был последовать стопроцентный повтор грузинского сценария 2008 года”.
Он также полагает, что инцидент в Керченском проливе связан с необходимостью президента РФ поднять свой рейтинг и желанием пробить сухопутный коридор в Крым.
Также глава разведки, оправдывая введение военного положения, рассказал о российских войсках на украинской границе.
“Слушайте, вот мы год били во все колокола – что они усиливают группы войск вдоль наших границ. И тут случается инцидент в Керченском проливе. Если мы предполагаем, что это – повторение «грузинского сценария» 2008-го года, как нужно было себя вести? Сорок восемь тысяч войск у границ – беда на пороге”, – сказал Божок.
Как сообщал «ПолитНавигатор», 25 ноября украинские военные пытались перебросить из Одессы в Мариуполь два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». Российские пограничники пошли на таранкораблей ВМС Украины, закрыв для прохода Керченский пролив.
В итоге провокации все три украинских судна, вторгшиеся в территориальные воды России, были задержаны российскими пограничниками.
После этого Верховная рада по инициативе президента Порошенко ввела военное положение в 10 областях Украины сроком на один месяц.
По вопросам разбана обращаться на [email protected]
Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.