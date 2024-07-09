Русские инженеры Латвии помогают Украине убивать… русских

Олег Кравцов.  
09.07.2024 08:53
  (Мск) , Москва
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Латвия, Россия, Украина


В Латвии дроны, используемые Украиной в войне против России, разрабатывают специалисты русского происхождения.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина.

В Латвии дроны, используемые Украиной в войне против России, разрабатывают специалисты русского происхождения. Об...

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Она обратила внимание, что дроны, поставляемые на Украину из стран НАТО, в том числе из Латвии, применяются и для террористических атак на мирное население РФ.

«Самое же прискорбное здесь то, что часто разработками вооружения для Киева занимаются бывшие наши соотечественники, в том числе и те, предки которых воевали против нацистов. Это люди, которые сумели реализовать свои способности благодаря инженерной школе, созданной в Латвии в советские времена. Очень прискорбно, что латвийские инженеры — люди, которые часто даже не латышского происхождения, — создают оружие, предназначенное для того, чтобы украинцы (буквально вчерашние русские люди) убивали им россиян.

Однако для властей Латвии ситуация, при которой одни русскоязычные уничтожают других, очень даже приемлема. Кроме того, участвуя в вооружении Киева, Латвия надеется получить дополнительное финансирование по линии НАТО и ЕС и повысить свой авторитет в рядах западного альянса», — сказала Еремина «Известиям».

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