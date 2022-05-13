Русские привозят на занятые территории памятники Ленину из РФ – депутат Рады
Россияне везде на занятых территориях восстанавливают памятники Ленину, чтобы поглубже нагадить в душу украинцам.
Об этом во время брифинга в эфире телеканала «Ukrinform TV» заявил известный своими русофобскими заявлениями одиозный депутат «Слуги народа», глава комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Конечно, когда они приходят, они ставят маркер. Кого они ставят в первую очередь? Ленина. Я не знаю, где они их берут, мы же избавились от них. Я думаю, что с России везут. В Россию стиральные машинки, а с России Ленинов. Это маркеры, как они пишут на стене памятника архитектуры и культуры «Здесь был Вася», а потом добавляют слово из трех букв, это именно это.
То есть, это как в Буче, это абсолютно большевистская практика, когда они экскременты оставляют по всем углам, на столе, в шкафах, мне рассказывали ребята, когда заходили в эти места. Он нагадил, потом рукой набрал своего говна и рукой пишет на стене: «Вот вам хохлы», – паясничал экстремист.
«Это то же самое, что памятник Ленину, чтобы вы понимали. Памятник Ленину – эта та же самая куча говна, только каменная. Они, таким образом, пытаются маркировать нашу территорию. Или они накладывают кучу говна, или они ставят памятник Ленину, это одно и то же», – возмущался Потураев.
Спасибо!
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