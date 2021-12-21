Русский государственный, федерализация – Погребинский считает, что Донбасс можно вернуть в «Украину мечты»

Не Крым, но Донбасс еще бы можно было вернуть в состав федеративной Украины, которая бы при достижении компромиссных соглашений между США и Россией получила гарантии территориальной целостности.

Об этом в эфире телеканала UkrLive заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны вернуть большой части населения веру в то, что они живут на родной земле. А большая часть населения, я уж не знаю, сейчас не могу сказать, 30 или 35%, но не меньше 30-ти считают, что они вообще потеряли родину после того, как порядок в Киеве наводят люди, которые приехали из Галичины или жили всегда в Киеве, но заняли ту самую позицию.

Люди южнорусской культуры, говорящие на русском языке, их деды и прадеды говорили, дети до сих пор говорят, они не ощущают себя, что живут в своей стране. Им очень некомфортно. Давайте будем возвращать веру этих людей в то, что мы для них тоже живем, мы действуем, наше государство для всех, в том числе и для русскоязычных. В идеале вообще вернуть русский язык в качестве государственного или регионального. Мы все это сделаем, давайте будем отстаивать независимость нашего государства и сделаем так, что у нас не будет в спецслужбах или где-то еще смотрящих от Соединенных Штатов, НАТО и так далее…

Главное, что мы получим гарантии, ведь результат этих переговоров между Соединенными Штатами и Россией – это гарантии территориальной целостности Украины. Я сейчас исключаю тему Крыма по понятным причинам, она сейчас не может рассматриваться и реализовываться, а Донбасс может. Гарантии, что это все будет частью Украины, и мы будем жить в новой ситуации, которую американцы давно предлагали.

Слушайте, они же говорят, что «мы живем в федеративной стране». Почему нельзя жить здесь? Главное – сохранить страну для абсолютного большинства людей, чтобы это была их родина, чтобы они это ощущали», – заявил Погребинский.