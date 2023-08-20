«Русский медведь небрежно плюнул в сторону кишинёвских шакалов» – молдавский журналист

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Москва решила не отвечать на высылку российских дипломатов из Молдовы, поскольку там не видят смысла махать палкой в сторону лающей из подворотни собаки. Такое мнение в своём телеграм-канале высказал молдавский журналист, экс-кандидат в президенты РМ Дмитрий Чубашенко.

Напомним, министерство иностранных дел России объявило, что в качестве ассиметричной ответной меры на высылку из Кишинева российских дипломатов закрывает въезд в страну ряду официальных лиц из Молдовы. Речь идет о 18 депутатах парламента от президентской партии «Действие и солидарность», замруководителя Пограничной службы и одном прозападном НПО-шнике.

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На взгляд Чубашенко, депутаты, попавшие в российский санкционный список, не поняли, что случилось:

«Они стали фигурантами этого списка не потому, что они такие важные, а как раз наоборот, потому, что они вообще никто, полные ничтожества, которых и в Кишиневе-то никто не знает», – отметил журналист.

Россия, по мнению Чубашенко, никак не ответила на высылку своих дипломатов из Кишинева, а объявленный МИД РФ ответ — на самом деле, никакой не ответ:

«В том смысле, что совсем не ответить было нельзя, но нашли такую форму, которая дает понять, что нынешние кишиневские власти настоящего ответа и не заслуживают», – объясняет эксперт.

«На протяжении нескольких недель политическое и экспертное сообщество в Кишиневе гадало, чем ответит «русский медведь»: вышлет молдавского посла, закроет посольство, депортирует всех молдаван из России, запретит весь экспорт из Молдовы… Но в итоге, все выглядит так, что «русский медведь» просто небрежно плюнул в сторону этой кишиневской власти», – считает Дмитрий Чубашенко.

«Я думаю, ответ МИД РФ должен разочаровать главу антимолдавского гадюшника под названием «Министерство иностранных дел и европейской интеграции». Он, небось, рассчитывал и дальше раскручивать спираль конфронтации с Россией, чтобы доказать свою важность и нужность для зарубежных кураторов. Но на деле, все как-то сдулось и затихло. Наверное, Попеску должен чувствовать себя уязвленным от того, что в Москве, где он учился в МГИМО, его не восприняли всерьез. Теперь придется снова считать антенны на крыше российского посольства, чтобы искать повод для нового антироссийского демарша», – пишет молдавский журналист.

По мнению Чубашенко, Москва решила не отвечать на высылку российских дипломатов из Молдовы потому, что там не видят смысла махать палкой в сторону лающей из подворотни собаки, полагая, что разбираться надо с ее хозяином:

«Видимо, в Москве считают нынешнее кишиневское руководство просто одним из многочисленных табаки на службе у американского Шерхана, полагая, что вести диалог надо не со слугой, а с хозяином. Если когда-нибудь как-нибудь договорятся с Шерханом, вопросы с Табаки разрешатся сами собой. Если нет — то нет. Мне кажется, логика не-ответа МИД РФ примерно такая», – полагает Дмитрий Чубашенко.