«Русский язык – тоталитарный и кровавый» – Дроздов пожаловался на шовинизм

22.11.2022  16:15 (Мск), Львов
Тарас Стрельцов.  
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Дзен, Конфликт, Общество, Россия, Русофобия, Украина


Нежелание русскоязычного населения Украины переходить на украинскую «мову» обусловлено не только ленью, но и выработанным за 300 лет имперским отношением.  

Об этом в своём видеоблоге заявил пропагандирующий оголтелую русофобию львовский телеведущий Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».  

Нежелание русскоязычного населения Украины переходить на украинскую «мову» обусловлено не только ленью, но и...

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«Нет понятия русскоязычное население, есть – русифицированное население. Русскоязычное население – это изобретение советской власти, чтобы выделить русифицированных украинцев в отдельную группу, которую позже они будут защищать, обслуживать, создавать для неё политические проекты.  

 

Есть население, которое должно владеть государственным языком, и это не хотение или какое-то желание, это гражданский долг, человек должен, иначе он не сможет жить в этом государстве. Поэтому я использую термин русифицированный, и на него должна быть направлена вся система и концепция дерусификации возвращения к родному языку, потому что родным языком у них стал русский только в следствие тоталитарного и кровавого насаждения этого языка», – заявил Дроздов.  

При этом он посетовал на высокомерие в отношение украиноязычных со стороны «русифицированных».  

«Я бы поощрял (переход на украинский язык – ред.), способствовал и понемногу снимал эту лень, которой очень часто прикрываются люди. В действительности прикрывают нежелание или даже высокомерный шовинизм относительно украинского языка, потому что в русскоязычных гражданах заложено имперское отношение к украинскому языку как к недостойному языку или языку униженных слоёв населения, и это делалось 300 лет. Потому с этим надо ещё работать, и здесь нужно просто включать мозги, а кроме мозгов, чуть-чуть, кроху обычной любви к своей земле», – пожаловался русофоб.

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