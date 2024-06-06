Русское большинство не дало отпор кучке нацистов-радикалов на Украине – Аксёнов

Любовь Смирнова.  
06.06.2024 20:42
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, Майдан, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Русофобия, Украина


К уничтожению украинского народа привела разобщенность в стране, когда русское, православное большинство оказалось не в силах дать отпор кучке нацистов-радикалов.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил глава Крыма Сергей Аксёнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

К уничтожению украинского народа привела разобщенность в стране, когда русское, православное большинство оказалось не...

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«Разобщенность – и политическая, и этническая. И до 2014 года, к сожалению, на Украине не смогли скоординироваться русскоязычные организации для формирования действительных способов, подходов и методов защиты. На самом деле, ну как такое может быть, когда абсолютное большинство, а объективно так и было, на Украине людей православных, с русскими корнями, русскоязычных, русскоговорящих, как угодно, в итоге подверглись нападению со стороны кучки неонацистов и радикалов, которых было численно гораздо меньше.

При любой ситуации, честно, я не понимал в 2013 году, и представители «Русского единства» ездили поддерживать Антимайдан в Киев, и я коллегам говорил: давайте сейчас уберём все вопросы, связанные с тем, чтобы объяснять кому-то на внешнеполитическом контуре, что происходит. Смести их к чертовой матери, этот лагерь. Иначе принцип простой: безнаказанность, которая происходит в центре столицы, нападения на сотрудников правоохранительных органов, а потом уже до убийств дошло, говорит о том, что государства нет. Если вы не можете обеспечить, и тело погибшего милиционера тащат по площади, ну всё, считайте, что нет власти, нет страны», – подчеркнул Аксёнов.

По его словам, на руку радикалам сыграла слабость на тот момент президента Виктора Януковича, и очень высокая коррумпированность власти.

«Слабость и зависимость Януковича, коррупционность высокая, абсолютно, деньги на Западе и так далее. Всё это просто играло как раз на руку радикалам. В итоге получилось, что страна с подавляющим большинством православного населения, пошла на поводу у радикалов», – заключил глава Крыма.

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