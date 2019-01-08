С момента победы Евромайдана товары на Украине подорожали в 2,6 раза

08.01.2019, Киев, Игорь Петров

Украина находится на втором месте среди стран бывшего СНГ по уровню инфляции, уступая по этому показателю лишь Узбекистану. Об этом в интервью порталу «Апостроф» заявил исполнительный директор Международного Фонда Блейзера Олег Устенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Инфляция этого года находится на уровне чуть выше 11%. Это абсолютно попадает в тот прогноз, который у нас был изначально на этот год. Это высокий уровень инфляции, это, насколько я понимаю, второй с конца на просторах бывшего СССР. Хуже покажет уровень инфляции, скорее всего, только Узбекистан, у них будет около 15%.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Поэтому 11 – 12% – не так уж далеко мы отпрыгнули от не самого удачного в этом плане Узбекистана. А инфляция – бьет по населению, это означает, что цены товаров увеличиваются, это означает, что, если не происходит корректировка заработных плат, а я вас уверяю, что она далеко и не везде, не всегда происходит… Частный сектор не в состоянии вот так вот выплачивать подобного рода корректировки, хотя обязаны это сделать, в принципе.

Что касается уровня инфляции кумулятивно, то если вы возьмете цены наших товаров, трагизм ситуации в том, что если вы возьмете цены товаров 2014 года и возьмете, сколько вы сейчас за это должны заплатить, в конце 2018 года, то вы увидите, что вы должны будете заплатить в 2,6 раза больше. Потому что есть кумулятивная инфляция. И вот она самая большая в Украине на просторах бывшего СССР», – заявил Устенко.

Напомним, что у Украины был реальный шанс сохранить низкие цены на газ в 2013 году, когда Россия предлагала вступление в Таможенный союз, льготные расценки на энергоносители и многомиллиардные кредиты.

Вместо этого в Киеве был организован государственный переворот под лозунгом евроинтеграции, что привело к гражданской войне и закрытию промышленных предприятий после разрыва экономических связей с РФ.