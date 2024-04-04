С Россией стало легко торговать – довольный Лукашенко

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Белоруссии стало гораздо легче торговать с Россией.

Об этом президент Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается промышленности — огромная Россия. Другие страны. Если в России раньше было сложно торговать промышленными товарами, начиная от трактора и заканчивая комплектующими. Все время проблемы были. Сегодня меня уже просят: помогите в Борисове, чтобы они нам изготовили то, это. То есть открылись рынки российские. Нам достаточно одного российского рынка», – сказал Лукашенко.

По его словам, в некоторых сферах в России белорусские товары конкурируют с китайскими, но россияне отдают предпочтение продукции славянских союзников из-за ее высокого качества.

«Никакая конкуренция нам не страшна при таких отношениях», – довольно резюмировал Лукашенко.