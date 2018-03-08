08.03.2018, Киев, Елена Острякова
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Выборы, ЕС, Мнение, Общество, Политика, Украина

Саакашвили направят в Грузию, чтобы в Тбилиси меньше смотрели в сторону Москвы


Кураторы перенаправили бурную энергию Михаила Саакашвили из Украины в Грузию, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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Такое мнение в интервью интернет-каналу «ПолитВера» высказал украинский политконсультант Дмитрий Джангиров.

«Я думаю, что в Европе его бурную энергию перенаправили. Не для того, чтобы он кого-то сменил, а для того, чтобы несколько поджал грузинскую власть, несколько ограничил сближение с Россией. Ему приписывают определенный функционал. Возможно, уже есть договоренности, чтобы он свой блуждающий взгляд от Украины оторвал, и перенес на что-то, что менее жалко европейцам», – сказал Джангиров.

Как ранее сообщал «Политнавигатор», власти Грузии заявляли, что Саакашвили там ждет арест. Тбилисский городской суд 5 января заочно приговорил Саакашвили к трем годам тюрьмы за злостное превышение служебных полномочий на посту президента Грузии. При этом Саакашвили запрещен въезд на Украину до 2021 года.

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