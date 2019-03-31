31.03.2019, Киев, Максим Карпенко

Беглый экс-президент Грузии, выдворенный и из Украины, Михаил Саакашвили передумал возвращаться в Киев.

Об этом он заявил в эфире телеканала «НАШ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Саакашвили, ранее анонсировавший свое возвращение на 1-е апреля, сказал, что не сможет этого сделать, если во второй тур пройдет действующий президент Петр Порошенко.

«Мой билет был заявлен на тот случай, когда Порошенко не проходит во второй тур, а это еще может случиться. Я бы очень обрадовался, если бы во второй тур вместо Порошенко прошла Тимошенко. Тогда я, конечно, сяду на самолет и прилечу. Если Порошенко остается, пока его распоряжение будет выполняться. Его твердое распоряжение – это не впускать меня на Украину», – заявил Саакашвили.

Ранее Саакашвили, въезд на Украину которому запрещен до 2022-го года, заявил, что действующий президент страны Петр Порошенко проиграет в первом туре выборов, и уже с 1-го апреля ему откажутся подчиняться силовики. В качестве доказательств своих намерений вернуться, он показал купленный на 1-е апреля авиабилет из Польши в Киев.