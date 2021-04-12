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12.04.2021, Москва, Елена Острякова
 
Грузия, Дзен, Политика, Россия
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Саакашвили уверяет, что был героем и победил русских в 2008-м


Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили живет в мире ложных воспоминаний, в котором он не обстреливал Цхинвали и не боялся российских самолетов.

Это выяснилось в ходе его интервью либеральной российской радиостанции «Эхо Москвы», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В так называемой Южной Осетии никто не применял силу. Нас просто вынудили после того, как российские танки пересекли нашу границу, защищаться. Потому что они шли на Тбилиси с первого дня и так и не дошли благодаря нашему сопротивлению и тому, что мировая общественность поздно, но проснулась», – сказал Саакашвили.

Он уверяет, что это «администрация Буша остановила Россия на подступах к Тбилиси».

«После этого они нам дали миллиард долларов. Кстати, это была инициатива сенатора Байдена. Мы сидели на балконе отеля в центре Тбилиси, над нами низко пролетали российские бомбардировщики, Байден не мог не запомнить их звука. Там вообще не было гарантии, что 500-килограммовая бомба на его голову полулысую не опустится. Я-то к тому времени привык, но Байден не выглядел испуганным», – хвастался Саакашвили.

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