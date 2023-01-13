Сальдо: Херсон будет российским. Новый город на Арабатской стрелке – это не замена столице области

Проектирование нового города на Арабатской стрелке уже идет, как и работа правительства РФ по подсчетам сроков и стоимости строительства. Закладной камень в новый населенный пункт Херсонской области займет свое почетное место в ближайшее время, но это не значит, что Херсон останется под контролем Украины.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эта идея президента РФ, и на рабочей встрече он ее высказал, – пояснил Сальдо. – А я же строитель, для меня построить город – это мечта. Я в 2015 году, когда возле моего дома жгли покрышки и гонялись после очередной революции, решил вернуться к своей профессии, к строительству. И хотел уехать на строительство Крымского моста, в моей биографии такой стройки не было. Это шедевр, который создали люди…. А строительство нового города, примерно, тоже. Сейчас президент спрашивает и меня, и своих подчиненных, как ведется подготовка. Сейчас работают проектанты, инженеры, конструкторы, правительство РФ, но уже происходит следующее – есть ажиотаж. Есть инвесторы, которые готовы туда приезжать и вкладывать свои силы, инвестиции, знания. Есть потребности у государственных предприятий, и у банков, а если банки проявляют интерес, то это конкретный сигнал. Я изучал проектирование городов, и что мне сказал «верховный» – постройте два-три этажа, и вы увидите, что начнет происходить. Важно, что это у нас в крови. Да, тяжело, и есть мнение, что все силы нужно направить на скорейшее завершение спецоперации, думать о сегодняшнем дне – это, конечно, правильно и важно. Но наша страна такая большая, что, если мы не будем думать и планировать будущее, это будет не совсем правильно».

По словам Сальдо, вынужденные покинуть свои дома жители Херсона и пригорода будут иметь преимущества для покупки жилья в новом населенном пункте за счет жилищных сертификатов, которые им выдают по решению правительства РФ. Они же определят название для нового города, хотя самому Сальдо нравится название расположенного рядом села Счастливцево, которое может войти в городскую черту.

«113 км протяженность, шикарные климатические условия, – подчеркнул руководитель Херсонской области. – Вообще-то по строительной практике первый камень кладётся росчерком проектанта на листе ватмана, и это уже сделано. Первый символический камень уже будет уложен в ближайшее время…. По качеству новый город будет не ниже, чем Крым – это одна географическая территория. И некоторые мои знакомые уже спрашивают, можно ли придержать сертификат на новый город. Конечно, это будет значительно выгоднее, удобнее и целесообразнее. Поэтому для жителей Херсонской области, как с правого так с левого берега, кто имеет право на жилищный сертификат, будут наиболее выгод условия».

Глава Херсонщины подчеркнул, что строительство нового города вовсе не означает отказ от областного центра в Херсоне.

«Основное моё желание – это вернуться в наш Херсон, который сейчас временно оккупирован. И, как говорит практика, что если ты чего-то хочешь, тебе поможет вся вселенная, и мы вернёмся, – уверен Сальдо. – Было вывезено около 115 тысяч человек и еще тысяч 40 уехали самостоятельно. Но люди стали возвращаться в 15-километровую зону, которая находится под обстрелами, но они все равно возвращаются, работают, рынки работают, торговля. Конечно, это не то состояние, к которому мы привыкли. Но люди – это всему показатель, если они туда возвращаются, это знак… Я разговаривал с некоторыми предпринимателями: вы как собираетесь, планируете работать? Мне говорят, что да. То есть, весь левый берег уже готовится к весенней посевной, привыкают жить вместе с военными, потому что военных было мало на нашей территории, теперь будет больше, и мы к этому привыкаем, вырабатываются какие-то правила взаимодействия, народная поддержка военных, а военные помогают людям в местах своей дислокации».

Сальдо сообщил, что на территории области строятся фортификационные сооружения, военная инфраструктура, которая будет постоянно находиться на Херсонщине.

«На той стороне это видят, знают и даже боятся, а нам нужно привыкать к тому, что мы рядом живём, работаем, трудимся и смотрим в будущее. Это работа во многом сделана. Она обретает признаки современной фортификационной системы. Это все то, что нужно на крайний случай, – заверил Сальдо. – Возможно, мы туда в этом году вернёмся и начнём восстановление всей разрушенной инфраструктуры в Херсоне, построенной со времен Екатерины II и светлейшего князя Потемкина, который буквально за 10 лет все сделал – выстроил города на присоединённых к Российской империи территориях, где до того только гуляли кочевники».