Самостийный Минск хочет экономические льготы от России – а что взамен?

01.10.2019, Москва, Елена Острякова

Если интеграция России и Белоруссии будет исключительно в экономической сфере, как настаивает официальный Минск, непонятно, что выиграет от этого Россия.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог Семен Уралов.

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«Тут проявляется различие в позициях. Потому что у Минска есть четкое понимание, чего он хочет. Это решение нефтегазового вопроса, беспрепятственный доступ на рынок и возможности для, как это называет белорусская сторона, равноправного отношения к субъектам хозяйствования», – сказал Уралов.

При этом у российской стороны, по его словам, с аргументацией собственной выгоды значительно хуже.

«Чего хотят от Минска в экономической сфере – не сформулировано и, самое главное, не до конца прагматизировано. Выгоды, которые хочет получить Минск, достаточно просто считаются. Но доступ для российской стороны на белорусский рынок не дает равнозначных выгод, потому что этот рынок в 15 раз меньше. Рынки только Москвы и Питера больше, чем вся Белоруссия», – сказал Уралов.

Он полагает, что выгоду сторон необходимо уравнять.

«На каждый миллиард, заработанный Минском, должна зарабатывать миллиард Москва. Только в таком случае можно говорить о полноценной экономической интеграции. Иначе это будет набор уступок в обмен на не очень понятные бонусы», – подытожил Уралов.

Сегодня министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил в интервью РБК, что Минск на переговорах об интеграции с Россией полностью исключил политические аспекты, в частности создание наднациональных органов, которое предлагала российская сторона.