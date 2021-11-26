Санду назначила послом в Москву антироссийского политика

26.11.2021  17:05 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Дзен, Политика, Россия, русофобия


Новым послом Республики Молдова в Российской Федерации станет Лилиан Дарий.

Об этом сообщают молдавские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Новым послом Республики Молдова в Российской Федерации станет Лилиан Дарий. Об этом сообщают молдавские...

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На данный момент Дарий возглавляет посольство Молдовы в Люксембурге и Бельгии и по совместительству молдавское представительство в НАТО. До этого работал от ОБСЕ в Косово и Чечне.

Лилиан Дарий считает, что нейтралитет Молдовы не мешает ей развивать отношения с НАТО, он за вывод российских миротворцев, за более тесные отношения с Украиной и Румынией для «поддержки международного мира и безопасности в регионе».

«Хорошего посла назначил ПАС (партия президента Майи Санду – ред.)! Теперь отношения с Россией точно улучшатся!», – язвительно прокомментировал назначение депутат молдавского парламента Богдан Цыдря в своем телеграм-канале.

Тем временем министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев сегодня в Москве проинформировал посла по особым поручениям МИД РФ Виталия Тряпицына о том, что Кишинев срывает переговоры, отменяет встречу «5+2», где каждый год собираются иностранные дипломаты и обсуждают Приднестровье. Молдова не исполняет то, что подписала. Продолжается транспортная блокада Приднестровья, инициированная Украиной по сговору с Молдовой.

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