Санду назначила послом в Москву антироссийского политика

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новым послом Республики Молдова в Российской Федерации станет Лилиан Дарий.

Об этом сообщают молдавские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

На данный момент Дарий возглавляет посольство Молдовы в Люксембурге и Бельгии и по совместительству молдавское представительство в НАТО. До этого работал от ОБСЕ в Косово и Чечне.

Лилиан Дарий считает, что нейтралитет Молдовы не мешает ей развивать отношения с НАТО, он за вывод российских миротворцев, за более тесные отношения с Украиной и Румынией для «поддержки международного мира и безопасности в регионе».

«Хорошего посла назначил ПАС (партия президента Майи Санду – ред.)! Теперь отношения с Россией точно улучшатся!», – язвительно прокомментировал назначение депутат молдавского парламента Богдан Цыдря в своем телеграм-канале.

Тем временем министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев сегодня в Москве проинформировал посла по особым поручениям МИД РФ Виталия Тряпицына о том, что Кишинев срывает переговоры, отменяет встречу «5+2», где каждый год собираются иностранные дипломаты и обсуждают Приднестровье. Молдова не исполняет то, что подписала. Продолжается транспортная блокада Приднестровья, инициированная Украиной по сговору с Молдовой.