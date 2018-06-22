22.06.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, Криминал, Общество, Политика, Украина

Савченко хотят взять на поруки сестра, пресс-секретарь и 25 боевиков “АТО”


Народного депутата Украины Надежду Савченко готовы взять на поруки около 25 человек, в том числе, ее сестра, пресс-секретарь и боевики “АТО”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Соответствующие ходатайства в Шевченковском суде Киева, где рассматривается дело об изменении меры пресечения Савченко, зачитал ее адвокат Александр Шадрин.

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“Мы просим приобщить к материалам ходатайства лиц, которые присутствуют сегодня в зале, 25 человек, которые готовы взять на личное поручительство Савченко”, – сказал защитник Шадрин.

В частности, среди этих поручителей сестра Надежды Савченко Вера, ее пресс-секретарь Татьяна Проторченко, а также боевики “АТО”.

15 мая 2018 года судьей Шевченковского районного суда города Киева удовлетворено ходатайство о продлении срока содержания под стражей в отношении Савченко, подозреваемой по ч.1 ст.109, ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ст. 112, ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3 и ч.1 ст.263. Мера пресечения в виде содержания под стражей продлена до 13 июля 2018 года.

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