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15.05.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, Криминал, Общество, Политика, Скандал, Спецслужбы, Украина

Савченко “закрыли” еще на два месяца и отказались отдать на поруки


Шевченковский районный суд г.Киева продлил до 13 июля меру пресечения в виде содержания под стражей для народного депутата Украины Надежды Савченко, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

На заседании во вторник суд удовлетворил соответствующее ходатайство Главной военной прокуратуры Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

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Ранее депутат ВР Сергей Мельничук выразил желание взять Савченко на поруки, но ему отказали в этом.

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