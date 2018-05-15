15.05.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Савченко “закрыли” еще на два месяца и отказались отдать на поруки

Шевченковский районный суд г.Киева продлил до 13 июля меру пресечения в виде содержания под стражей для народного депутата Украины Надежды Савченко, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

На заседании во вторник суд удовлетворил соответствующее ходатайство Главной военной прокуратуры Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

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Ранее депутат ВР Сергей Мельничук выразил желание взять Савченко на поруки, но ему отказали в этом.