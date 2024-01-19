Сбила Украина: военкор Коц исключил вероятность «дружественного огня» по российскому А-50

Российский самолет ДРЛО А-50 сбили ВСУ, устроив, скорее всего, засаду из комплексов ПВО Patriot.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Коца, кроме того, нельзя исключать вариант удара этим же комплексом с борта гражданского судна, находящегося в море. Напомним, ранее многие патриотические каналы озвучивали версию сбития самолёта по ошибке своими расчетами ПВО.

«Что могло произойти? Это, естественно, некая засада со стороны ПВО Украины. Тут, конечно, возникает много вопросов – самая близкая точка, откуда они сейчас могли бы запустить ракету, допустим, Patriot, находится значительно дальше действия этой ракеты. Либо мы чего-то не знаем о наличии более дальнобойных ракет Patriot на вооружении Украины, потому что до сегодняшнего дня говорилось о том, что у них на вооружении есть ракеты, которые бьют 40, иногда 60 километров.

Но у Patriot есть pack II – это ракета, которая бьет в среднем 130 километров. Теоретически, если она бьет 130 километров, ее должны были подтянуть прямо к Днепру со стороны Херсона и оттуда попытаться лупануть. Но что тогда делала вся остальная эшелонированная оборона, если эта ракета пролетела так далеко.

Поэтому существуют разные теории – вплоть до вероятности размещения комплекса Patriot на какую-то морскую платформу. Это может быть гражданский сухогруз, например, который находился в море и оттуда запускал уже эти ракеты по нашим самолетам. Не знаю, насколько эта версия имеет право на существование, пока не озвучены российские версии, право на существование имеют все возможности.

В пользу украинского удара говорит работа украинской ПВО в последние недели, а она из рук вон плохая. Мы в прошлой программе говорили об этом, и я тогда допустил, что, может быть, просто не работает часть Patriot, потому что их куда-то переместили для какой-то засады, чтобы устроить нам какую-то пакость», – заключил Коц.